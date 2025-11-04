Qué familias pueden calificar para un reembolso de $8,231 del IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció un aumento en el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) que beneficiará a millones de familias con bajos ingresos en 2026. Gracias a este ajuste anual por inflación, los hogares con tres o más hijos podrán recibir hasta $8,231 dólares en reembolsos fiscales.

De acuerdo con el IRS, las familias con tres o más hijos son las más favorecidas con este aumento, ya que el crédito sube desde los $7,830 del año anterior hasta $8,231.

En el caso de las familias con dos hijos, el beneficio se incrementa a $7,316, frente a los $7,152 del año pasado.

Para quienes tienen un solo hijo, el crédito máximo será de $4,427, mientras que los contribuyentes sin hijos dependientes podrán recibir hasta $664, un aumento de $15 en comparación con 2025.

Este crédito tributario tiene como objetivo apoyar a los trabajadores con ingresos bajos o moderados, especialmente a quienes tienen hijos a su cargo.

Para calificar, el IRS establece límites de ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) que varían según el estado civil y el número de dependientes.

Límites de ingresos para 2026:

-Matrimonios con tres o más hijos: ingreso máximo de $70,224.

-Matrimonios con dos hijos: hasta $65,899.

-Matrimonios con un hijo: hasta $58,863.

-Matrimonios sin hijos: hasta $26,820.

-Contribuyentes solteros con tres o más hijos: ingreso menor a $62,974.

-Solteros con dos hijos: límite de $58,629.

-Solteros con un hijo: hasta $51,593.

-Solteros sin hijos: máximo de $19,450.

Además, quienes tengan más de $12,200 en ingresos por inversiones durante 2026 no podrán reclamar este crédito.

Ajustes por inflación y nuevos tramos fiscales

Cada año, el IRS actualiza los créditos fiscales y los tramos de impuestos de acuerdo con el índice de inflación, con el fin de evitar que los contribuyentes sean empujados a niveles impositivos más altos debido al aumento del costo de vida.

Aunque las tasas impositivas se mantendrán prácticamente iguales, los nuevos límites permitirán que más familias con ingresos moderados accedan a mayores reembolsos o paguen menos impuestos.

Según Yahoo! Finance, el ajuste busca proteger el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, en un escenario donde la inflación sigue afectando los presupuestos familiares en todo el país.

