Devoluciones de impuestos en 2026: qué cambia y cómo reclamar tu reembolso

El IRS ha confirmado que las devoluciones de impuestos en 2026 serán mayores para millones de contribuyentes estadounidenses. Esto se debe a ajustes tributarios, nuevos beneficios y cambios en las tasas impositivas que entrarán en vigor el próximo año.

Principales cambios fiscales en 2026

Los ajustes prometen un alivio financiero para los hogares y abarcan varias áreas:

Nuevas escalas impositivas ajustadas a la inflación , que reducirán la carga fiscal para muchos trabajadores.

, que reducirán la carga fiscal para muchos trabajadores. Aumento de la deducción estándar , que será de 16,100 dólares para contribuyentes individuales y 32,200 dólares para parejas casadas .

, que será de y . Ampliación del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y otros créditos, ofreciendo mayores beneficios a las familias con hijos.

Estos cambios buscan compensar el efecto de la inflación y ofrecer un respiro económico a los hogares estadounidenses. Durante 2025, muchas empresas retuvieron impuestos más altos debido a retrasos en la actualización de las tablas del IRS, lo que significa que al presentar las declaraciones en 2026, muchos contribuyentes recibirán reembolsos más altos de lo habitual.

Cómo reclamar tu reembolso de impuestos en 2026

Para aprovechar al máximo estas devoluciones y evitar retrasos, se recomienda:

Presentar la declaración de impuestos con anticipación. Cuanto antes se haga, más rápido llegará el reembolso. Verificar retenciones y datos personales, asegurando que coincidan con la información de tu empleador. Incluir todos los créditos disponibles, como el EITC o el crédito tributario por hijos. Solicitar depósito directo, la forma más rápida y segura de recibir el dinero. Conservar documentación completa, incluyendo formularios W-2, 1099 y comprobantes de ingresos o deducciones.

Beneficios de los cambios fiscales

El aumento de la deducción estándar y la ampliación de los créditos tributarios fortalecerán la capacidad de ahorro de los hogares y estimularán el consumo. Para muchas familias, estos reembolsos representarán un alivio económico, permitiendo cubrir gastos esenciales, ahorrar o invertir al inicio del nuevo año.

Con estos ajustes, 2026 se perfila como un año favorable para los contribuyentes. Las devoluciones más altas y los beneficios ampliados ofrecen una oportunidad única de mejorar la salud financiera y planificar mejor el presupuesto familiar.

