Trump denuncia “fraude” en referéndum de California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este martes, sin aportar pruebas, un presunto “fraude” en el referéndum sobre la redistribución de distritos electorales en California, donde los votantes acuden hoy a decidir la controvertida Proposición 50.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario calificó la votación como “inconstitucional” y aseguró que todo el proceso estaba “manipulado”.

“La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es un ENORME FRAUDE, ya que todo el proceso, en particular la votación misma, está MANIPULADO”, escribió Trump, insistiendo sin pruebas en que los republicanos han sido “excluidos” del voto por correo.

Horas después, la Casa Blanca respaldó las preocupaciones del presidente y confirmó que trabaja en una orden ejecutiva para “fortalecer las elecciones” en el país, sin detallar a qué se refería.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que el Gobierno está respondiendo a lo que describió como un “fraude flagrante” en el proceso electoral californiano.

Durante la rueda de prensa, Leavitt afirmó que existen “innumerables ejemplos” de irregularidades, aunque no abordó directamente las declaraciones de Trump sobre una votación “amañada”.

“Estamos investigando posibles medidas ejecutivas sobre las elecciones, pero todavía no hay detalles que compartir”, señaló.

La portavoz subrayó además que cualquier acción que emprenda el presidente “estará dentro de su plena autoridad ejecutiva y dentro de los límites de la ley”.

La Proposición 50

El referéndum de California se centra en la Proposición 50, una medida promovida por el Gobierno estatal de mayoría demócrata para redibujar temporalmente los distritos electorales. Su aprobación podría fortalecer la representación demócrata en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término de 2026, una posibilidad que inquieta a la administración republicana.

El impulso de esta medida surge como respuesta a la reciente redistribución en Texas, liderada por republicanos, donde se modificaron los mapas electorales para asegurar más escaños conservadores.

La jornada electoral en California coincide con votaciones locales en varias ciudades del país, entre ellas Nueva York, en un ambiente marcado por la creciente tensión partidista sobre la integridad del sistema electoral estadounidense.

Con información de EFE.

