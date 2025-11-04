Avanza en California la consulta sobre el nuevo mapa electoral

Millones de californianos acuden este martes a las urnas para decidir si aprueban la Proposición 50, una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom que busca redefinir los distritos electorales del estado y ampliar la representación demócrata en el Congreso.

Más de 22 millones de votantes están convocados a esta elección especial, que podría dar hasta cinco escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los centros de votación abrieron a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m., aunque los resultados definitivos podrían tardar semanas.

Hasta este martes, el 28 % de las papeletas enviadas por correo ya habían sido devueltas, según Political Data Inc. De ellas, el 52 % pertenecen a votantes demócratas y el 28 % a republicanos, una diferencia que refleja una participación más alta entre los simpatizantes del partido gobernante en el estado.

Más temprano, el presidente Donald Trump denunció, sin pruebas, un “fraude” en el referéndum.

“La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es un ENORME FRAUDE, ya que todo el proceso, en particular la votación misma, está MANIPULADO”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El presidente aseveró que los republicanos han sido “excluidos” del voto por correo y afirmó que el proceso se encuentra “bajo una investigación legal y penal muy rigurosa”.

¿Qué busca la Proposición 50?

La Proposición 50, denominada oficialmente “Ley de Respuesta al Fraude Electoral”, busca establecer nuevos límites para los distritos del Congreso diseñados por la Legislatura estatal. Si se aprueba, los nuevos mapas entrarían en vigor de inmediato y se mantendrían hasta después del censo de 2030.

La medida surge como una respuesta al ‘gerrymandering’ practicado en estados republicanos como Texas, donde los distritos fueron modificados en 2025 para asegurar más escaños al Partido Republicano. En contraste, California busca equilibrar la representación a nivel nacional.

El proceso de votación, que coincide con una alta movilización de comunidades latinas, ha estado acompañado por llamados de figuras políticas como el expresidente Barack Obama, quien exhortó a los ciudadanos a participar en una elección que podría reconfigurar el mapa político de Estados Unidos en los próximos años.

Con información de EFE.

