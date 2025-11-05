Arrestan por cuarta vez en 2025 al excampeón de UFC BJ Penn por supuesta agresión

Por cuarta ocasión en lo que va de 2025, el excampeón de UFC, BJ Penn, estuvo tras las rejas. El profesional de las Artes Marciales Mixtas está siendo acusado de haber golpeado a un hombre de 45 años en Hawái.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, la Policía de la Isla de Hawái informó que el exluchador de 46 años, fue detenido y acusado de agresión en tercer grado tras un incidente ocurrido la madrugada del pasado martes.

Los oficiales acudieron a un llamado en una residencia ubicada en Hilo cerca de la una de la madrugada. Al parecer, la víctima reportó que Penn lo había golpeado varias veces antes de lograr escapar.

El hombre fue atendido un centro médico cercano debido a las heridas de la supuesta golpiza propinada por el excampeón de UFC. Horas después del incidente, los agentes ubicaron a Penn.

El exluchador fue arrestado y fichado por agresión en tercer grado. Tras esto, salió en libertad luego de que pagara una multa fijada en $1,000 dólares. Ahora, deberá presentarse ante el tribunal el próximo mes.

BJ Penn arrestado cuatro veces en 2025

Se trata de la cuarta detención del expeleador. En mayo fue arrestado tres veces en menos de un mes. Dos de ellas se dieron durante un fin de semana con menos de 24 horas de diferencia.

Su madre de 79 años, Lorraine Shin, lo acusó de haberla maltratado en múltiples ocasiones y afirmó que su hijo sufría de un trastorno psicológico.

Tras su primera detención, horas después fue capturado por violar la orden alejamiento. Semanas después, a mediados de junio, la Policía lo capturó por el reincidir en la violación de la orden de alejamiento.

BJ Penn nació el 13 de diciembre de 1978 en Kailua, Hawái. Su nombre completo es Jay Dee Penn. Fue el primer estadounidense en ganar en Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu en la categoría de cinturón negro.

También formó parte de UFC en diferentes categorías y pesos como ligero, welter y semipesado. Fue campeón en las categorías de peso ligero y peso welter, convirtiéndose en el segundo peleador en la historia de la organización en ganar títulos en dos divisiones diferentes.

Su debut en artes marciales mixtas ocurrió en 2001, y rápidamente se hizo notar al ganar sus primeras tres peleas por nocaut en la primera ronda.

Penn peleó contra algunos de los nombres más grandes de la UFC, incluyendo Matt Hughes, Georges St-Pierre, Frankie Edgar y Nick Díaz. Su récord profesional es de 16 victorias, 14 derrotas, dos empates, con siete victorias por nocaut y seis por sumisión.

En sus últimos años no pudo destacar tanto. Penn es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de MMA.



