Clima de hoy en Chicago para este miércoles 5 de noviembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 5 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:28 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:40 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 57 grados Fahrenheit (14ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10 grados Celsius).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima