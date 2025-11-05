Tori Spelling llega a un acuerdo de divorcio con Dean McDermott

A más de un año de que Tori Spelling iniciara formalmente el proceso de divorcio, la actriz y su exesposo, Dean McDermott, alcanzaron finalmente un acuerdo que permitirá terminar legalmente con su matrimonio de casi dos décadas.

Según informó la revista People, ambos firmaron un documento que establece por escrito la división de bienes y los términos relacionados con la pensión alimenticia. y si bien no se han revelado los términos específicos del acuerdo, solo falta la firma del juez. El divorcio se considera de mutuo acuerdo.

El ano pasado, Spelling presentó la solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”. En aquel momento, la actriz pidió que se le otorgara una pensión alimenticia y que su entonces esposo no pudiera reclamar ningún tipo de manutención. También pidió que McDermott cubriera sus honorarios legales y que se le concediera la custodia física exclusiva de los cinco hijos de la pareja, junto con una custodia legal compartida.

La separación llegó después de 18 años de matrimonio. En su anuncio oficial, Dean McDermott, de 56 años, expresó el dolor de la decisión, pero destacó la prioridad que ambos otorgarían al bienestar de sus hijos.

“Con gran tristeza y el corazón destrozado, después de 18 años juntos y 5 hijos maravillosos, Tori Spelling y yo hemos decidido separarnos y comenzar una nueva etapa por nuestra cuenta”, escribió entonces.

También subrayó que, pese al quiebre sentimental, continuarían trabajando juntos como “padres amorosos”, al tiempo que pidió respeto por la privacidad familiar.

“Seguiremos trabajando juntos como padres amorosos, guiando y amando a nuestros hijos durante este difícil momento. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras nos tomamos un tiempo para rodear a nuestra familia de amor y superar esta situación”, agregó.

