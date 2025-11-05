Una artista será la próxima primera dama de Nueva York: Rama Duwaji conoció a Zohran Mamdani en una aplicación

Después de cuatro años con un alcalde oficialmente soltero -Eric Adams}-, Nueva York volverá a tener una primera dama cuando el 1 de enero Zohran Mamdani asuma el cargo como jefe de la llamada “capital del mundo”.

El rol lo ejercerá la ilustradora Rama Duwaji, nativa de Texas de raíz siria, quien se casó con Mamdani en marzo de este año, luego de conocerse en abril de 2022, cuando ya él era asambleísta estatal por Queens. Aunque el socialista demócrata y Duwaji llevaban juntos al menos desde abril de 2022, él había mantenido los detalles de su relación en privado, comentó la revista People.

Hasta que en mayo de 2025, en plena campaña por las primarias, Mamdani compartió un extenso y poco común mensaje dedicado a su esposa en Instagram, con una fotografía de ambos dentro del Metro de Nueva York saliendo de su matrimonio civil. “Hace tres meses me casé con el amor de mi vida, Rama, en la oficina municipal”, escribió. “Rama no es sólo mi esposa, es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios”.

Al casarse ella tenía 27 años, pues nació el 30 de junio de 1997 en Houston; y el 33, pues nació el 18 de octubre de 1991 en Uganda. Durante su aparición el pasado 17 de junio en el podcast The Bulwark, Mamdani reveló que conoció a Duwaji en la aplicación Hinge, y comentó que “todavía hay esperanza en esas aplicaciones de citas”.

Anoche, tras ser declarado ganador de las elecciones a la alcaldía, Mamdani volvió a dedicarle unas palabras a su esposa durante su discurso de aceptación. “Y a mi increíble esposa, Rama, hayati“, dijo, usando la palabra árabe que significa “mi vida”, destacó The New York Times. “No hay nadie a quien prefiera tener a mi lado en este momento, ni en ningún otro”.

Según su biografía en L’AiR Arts -que fue removida-, Duwaji se graduó en la Universidad Virginia Commonwealth con una licenciatura en Diseño de comunicación. La joven dijo en una entrevista con el portal Yung Mea en junio de 2022 que había pasado la pandemia viviendo con su familia en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, aunque deseaba mudarse a Nueva York, lo cual hizo alrededor de 2021.

Actualmente trabaja como ilustradora, animadora y ceramista. En una entrevista en abril de este año Duwaji habló abiertamente sobre sus objetivos profesionales: «Actualmente me concentro en crear arte sobre mis experiencias y las cosas que me importan, y la comunidad que se forma a partir de las conversaciones sobre mi trabajo -tanto en línea como en persona- surge de forma natural. Creo mi trabajo para las personas que comparten mis intereses».

Mudanza a Gracie Mansion

La pareja Mamdani Duwaji vive en Brooklyn y se espera que en enero se mude a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York en el Upper East Side de Manhattan.

Desde 2022 Adams ha vivido allí con su novia Tracey Collins, quien al igual que él se ha visto envuelta en escándalos. Hace un año, en noviembre de 2024, ella renunció como funcionaria del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad, en medio de acusaciones de que nunca trabajaba.

Oficialmente la última primera dama de Nueva York (2014-2021) fue Chirlane McCray, esposa de Bill de Blasio. Les precedió el alcalde Michael Bloomberg (2002-2013), cuya pareja, Diana Taylor, fue primera dama de facto y además Superintendente de Bancos del estado Nueva York(2003-2007). Previamente la periodista Donna Hanover fue la primera dama de Rudy Giuliani (1994-2001).