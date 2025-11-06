Futbolista ecuatoriano muere a los 16 años por bala perdida

El fútbol ecuatoriano vuelve a vestirse de luto. Miguel Nazareno, una de las promesas de Independiente del Valle, murió a los 16 años tras recibir el impacto de una bala perdida. Así lo confirmó su equipo en un comunicado.

Miguel se encontraba en su casa de la ciudad de Guayaquil cuando una bala perdida le terminó impactando y acabando con su vida.

“La familia de Independiente del Valle expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Miguel Nazareno, jugador de nuestra cantera en Independiente Juniors”, informaron en X.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestra institución”, añadieron.

Miguel Nazareno se desempeñaba como mediocampista y delantero en la categoría Sub-18 de Independiente del Valle, uno de los clubes más exitosos del fútbol ecuatoriano y con más fama a la hora de formar jugadores.

Este equipo es reconocido por su cantera, de donde surgieron figuras internacionales como Moisés Caicedo (Chelsea) y Piero Hincapié (Arsenal).

La muerte de Miguel ocurre en un contexto de violencia que ha golpeado duramente al fútbol. El pasado mes de septiembre, cuatro futbolistas en distintos puntos del país fueron asesinados.

El 10 de septiembre, un ataque armado en un hostal de Manta dejó dos futbolistas muertos: Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33.

Días después fue asesinado Jonathan ‘Speedy’ González del equipo 22 de Julio de la segunda división de Ecuador. El jugador perdió la vida tras un ataque armado a su domicilio.

En octubre, Bryan ‘Cuco’ Angulo fue baleado en plena calle mientras se dirigía a entrenar con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

Desde noviembre desde 2024, los futbolistas ecuatorianos han comenzado a sufrir la violencia en el país. A finales de ese año, en la Ciudad de Esmeraldas, secuestraron al defensor Pedro Pablo Perlaza. Tras varios días privado de libertad, un operativo policial logró su rescate.

En enero, balearon a Richard Mina, campeón con la Liga de Quito, en medio de las festividades que se celebraba junto a su familia. Dos meses después, la esposa e hijo del futbolista de Emelec, Jackson Rodríguez, fueron secuestrados en Guayaquil.

Ecuador está viviendo una ola de violencia debido a las bandas criminales ligadas al narcotráfico que se están peleando por el territorio, las rutas y el poder. Estas mafias usan extorsión, sicariato y amenazas como parte de su guerra.

Algunos futbolistas han sido víctimas porque viven en zonas controladas por estas bandas, o porque sin querer se cruzan con sus conflictos.



