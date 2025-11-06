Javier Aguirre fue nominado por la FIFA al “The Best” como Mejor Director Técnico del 2025

El reconocimiento internacional al talento mexicano en el fútbol ha dado un paso relevante con la nominación de Javier Aguirre al premio The Best de la FIFA como Mejor Director Técnico del Año.

Tras una temporada en la que la selección mexicana, bajo su dirección, conquistó la Nations League y la Copa Oro, además de mejorar su posición en el ranking FIFA, Aguirre figura entre los siete estrategas más destacados del mundo.

Esta distinción, que forma parte de los galardones que premian lo mejor de la temporada 2024-25, subraya el impacto de su gestión y el protagonismo del fútbol mexicano en el escenario global.

Who deserves to be #TheBest FIFA Men's Coach 2025? 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Reconocimientos al “Vasco” Aguirre

La candidatura de Aguirre se sustenta en los logros obtenidos durante el periodo de evaluación establecido por la FIFA, que abarca del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

En este lapso, el técnico mexicano llevó a la selección nacional a la victoria en la Nations League y la Copa Oro, superando a Estados Unidos en la final de este último torneo, considerado el más importante de la Concacaf en el verano. Estos éxitos han sido determinantes para que México mejore su posición en el ranking internacional, consolidando la figura de Aguirre como referente del banquillo tricolor.

El proceso de selección para los premios The Best de la FIFA involucra una amplia participación de la comunidad futbolística. Entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas y femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA pueden elegir a sus tres candidatos preferidos en cada una de las categorías.

Además, periodistas especializados y aficionados registrados en FIFA.com tienen la posibilidad de votar, lo que otorga un carácter global y democrático a la elección. La votación se abrió el 6 de noviembre y permanecerá disponible hasta las 23:59 del 28 de noviembre.

Los otros candidatos en el FIFA The Best

Junto a Aguirre, la lista de nominados incluye a figuras de renombre internacional. Mikel Arteta fue seleccionado tras llevar al Arsenal a su primera semifinal de la UEFA Champions League en 16 años, aunque el equipo cayó ante el PSG. Luis Enrique, al frente del club parisino, logró el título de la Champions League y completó el triplete con la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Luis Enrique ganó su segundo Champions. Crédito: Martin Meissner | AP

Hansi Flick conquistó LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Barcelona, además de alcanzar las semifinales de la Champions League. Enzo Maresca se coronó campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, tras vencer al PSG en la final. Roberto Martínez llevó a Portugal a ganar la UEFA Nations League y a acercarse a la clasificación al Mundial 2026. Finalmente, Arne Slot debutó como técnico del Liverpool y, en su primera campaña, obtuvo la Premier League, además de potenciar el rendimiento de Mohamed Salah.

La presencia de Aguirre en esta selecta nómina representa un hito para el fútbol mexicano y latinoamericano. Su nominación no solo reconoce los resultados deportivos, sino que también visibiliza el trabajo de los entrenadores de la región en un contexto dominado históricamente por técnicos europeos. La posibilidad de que un estratega mexicano se una a nombres como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti en el palmarés de The Best refuerza la proyección internacional del fútbol de México y su capacidad para competir al más alto nivel.

Seguir leyendo:

Germán Berterame confía en Javier Aguirre para estar en la selección mexicana

Selección mexicana tendrá intenso esquema de preparación antes del Mundial de 2026

Javier Aguirre revela que la posición de portero es la que más le preocupa rumbo al Mundial 2026