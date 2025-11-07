BORIMIX 2025: Un mes para celebrar la creatividad puertorriqueña
Este año el evento cultural estrechará los lazos entre Argentina y Nueva York
Argentina será celebrada como nación hermana durant el BORIMIX 2025, con una programación que destaca el tango como arte vivo, la producción contemporánea de artistas visuales argentinos radicados en la ciudad y propuestas teatrales que dialogan con las inquietudes de una diáspora también significativa en Nueva York.
Teatro SEA, Teatro LATEA, el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez y CENTRO (Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College) presentan una vez más el importante Festival de Puerto Rico, la celebración más emblemática del Mes de la Herencia Puertorriqueña en Nueva York. Con una programación que se expande a lo largo de todo noviembre, BORIMIX se reafirma como uno de los encuentros culturales latinoamericanos más relevantes de la ciudad.
El festival visibiliza el talento puertorriqueño a través de teatro, música, cine, artes visuales, literatura, cabaret y espacios de conversación crítica. A la par, fortalece la presencia de la diáspora boricua como pilar de la identidad cultural neoyorquina y su legado en los barrios donde florece.
Además de presentaciones artísticas, BORIMIX es un espacio de diálogo e intercambio con otros pueblos latinoamericanos. Por ello, la presencia destacada de Argentina en 2025 ampliará la conversación hacia nuevas perspectivas creativas, enfatizando la riqueza que surge cuando culturas hermanas convergen.
“Estamos encantados de coproducir BORIMIX 2025, reuniendo lo mejor del arte y la cultura puertorriqueña”, dijo Dr. Manuel Morán, Fundador y Director Artístico de Teatro SEA.”Este festival es un testimonio de la creatividad, la resiliencia y la unidad de nuestras comunidades, e invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar el vibrante tapiz cultural que compartimos”.
Por su parte, Miguel Trelles, Director ejecutivo de Teatro LATEA, señaló que “BORIMIX es un memorando inspirador para la comunidad latinoamericana, una carta de amor de Puerto Rico a todas las Repúblicas de nuestra América. Celebramos la isla, la diáspora, El Clemente y todos nuestros pares latinos del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que trabajan en las artes visuales, el teatro, la música y la palabra”.
Finalmente, Libertad Guerra, Directora Ejecutiva de El Clemente, subrayó que la esencia del festival está en “yuxtaponer diferentes públicos para experimentar la expresión contemporánea de las culturas visuales y escénicas de Puerto Rico, esta vez con la energía creativa de Argentina y sus comunidades”.
Momentos clave del festival incluyen la Ceremonia de Premiación BORIMIX 2025, que se realizará este viernes 7 de noviembre, honrando a artistas, educadores, activistas y organizaciones que preservan el arte y la historia puertorriqueña desde Nueva York y más allá.
Muchos eventos son gratuitos; algunos requieren entrada o reserva previa. Información completa y registro: https://borimix.com.
Agenda BORIMIX 2025
Viernes 7 de noviembre
7:00 p.m. – Ceremonia de entrega de premios BORIMIX
CENTRO, Escuela de Trabajo Social Silberman de CUNY, 2180 3rd Ave
Para mayores de 18 años. Entrada gratuita con RSVP
Sábado 8 de noviembre
3:00 p.m. – Los Colores de Frida
8:00 p.m. – Baritinos
Teatro SEA @ The Clemente Center
Entradas: $20 y $25
Lunes 10 de noviembre
6:30 p.m. – Milonga
Teatro LATEA @ The Clemente Center
Clase inicial incluida. Entradas: $25 general / $20 estudiantes NYC
Martes 11 de noviembre
5:00 p.m. – Inauguración de Artes Visuales: Constructo de Cultura, Mosaico Urbano
Teatro LATEA @ The Clemente Center
Miércoles 12 de noviembre
8:00 p.m. – Diana López en Punto SEA
Teatro SEA @ The Clemente Center
Entradas: $25
Jueves 13 de noviembre
6:30 p.m. – Charlas de mesa de dominó: Historias orales en juego
El Clemente, Habitación 309
Entrada gratuita con RSVP
Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre
8:00 p.m. – Micro Teatro: Todo lo que pasó
Teatro SEA @ The Clemente Center
En español. Recomendado +18. Entradas: $25
Lunes 17 de noviembre
4:00 p.m. – Proyección y panel: San Juan Hill: el barrio perdido de Manhattan
Universidad de Fordham
Entrada gratuita con RSVP
Martes 18 de noviembre
3:00 p.m. – Proyecciones: Historias de la Escena Boricua
Teatro SEA @ The Clemente Center
Entrada gratuita con RSVP
Sábado 22 de noviembre
9:30 a.m. – Cruces: Cumbre de la Juventud
MoMA, 11 West 53rd St.
Entrada gratuita
8:00 p.m. – Concierto y lectura dramática: Sueños de telenovela
Pregones PRTT, Bronx
Entrada gratuita con RSVP
Domingo 23 de noviembre
8:00 p.m. – Sueños de telenovela
Pregones PRTT, Bronx
Entrada gratuita con RSVP