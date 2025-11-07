BORIMIX 2025: Un mes para celebrar la creatividad puertorriqueña

Argentina será celebrada como nación hermana durant el BORIMIX 2025, con una programación que destaca el tango como arte vivo, la producción contemporánea de artistas visuales argentinos radicados en la ciudad y propuestas teatrales que dialogan con las inquietudes de una diáspora también significativa en Nueva York.

Teatro SEA, Teatro LATEA, el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez y CENTRO (Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College) presentan una vez más el importante Festival de Puerto Rico, la celebración más emblemática del Mes de la Herencia Puertorriqueña en Nueva York. Con una programación que se expande a lo largo de todo noviembre, BORIMIX se reafirma como uno de los encuentros culturales latinoamericanos más relevantes de la ciudad.

El festival visibiliza el talento puertorriqueño a través de teatro, música, cine, artes visuales, literatura, cabaret y espacios de conversación crítica. A la par, fortalece la presencia de la diáspora boricua como pilar de la identidad cultural neoyorquina y su legado en los barrios donde florece.

Además de presentaciones artísticas, BORIMIX es un espacio de diálogo e intercambio con otros pueblos latinoamericanos. Por ello, la presencia destacada de Argentina en 2025 ampliará la conversación hacia nuevas perspectivas creativas, enfatizando la riqueza que surge cuando culturas hermanas convergen.

Show “Primavera ya no hay más”, con Caridad del Valle, se estará presentando el 15 y 16 de noviembre./Foto cortesía :Krystal Pagán

“Estamos encantados de coproducir BORIMIX 2025, reuniendo lo mejor del arte y la cultura puertorriqueña”, dijo Dr. Manuel Morán, Fundador y Director Artístico de Teatro SEA.”Este festival es un testimonio de la creatividad, la resiliencia y la unidad de nuestras comunidades, e invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar el vibrante tapiz cultural que compartimos”.

Por su parte, Miguel Trelles, Director ejecutivo de Teatro LATEA, señaló que “BORIMIX es un memorando inspirador para la comunidad latinoamericana, una carta de amor de Puerto Rico a todas las Repúblicas de nuestra América. Celebramos la isla, la diáspora, El Clemente y todos nuestros pares latinos del Caribe, Centroamérica y Sudamérica que trabajan en las artes visuales, el teatro, la música y la palabra”.

Finalmente, Libertad Guerra, Directora Ejecutiva de El Clemente, subrayó que la esencia del festival está en “yuxtaponer diferentes públicos para experimentar la expresión contemporánea de las culturas visuales y escénicas de Puerto Rico, esta vez con la energía creativa de Argentina y sus comunidades”.

El Dr. Manuel Morán (segundo izq), Miguel Trelles y Libertad Guerra (der) durante el evento de premiación 2024./Foto cortesía: George Riverón.

Momentos clave del festival incluyen la Ceremonia de Premiación BORIMIX 2025, que se realizará este viernes 7 de noviembre, honrando a artistas, educadores, activistas y organizaciones que preservan el arte y la historia puertorriqueña desde Nueva York y más allá.

Muchos eventos son gratuitos; algunos requieren entrada o reserva previa. Información completa y registro: https://borimix.com.

Agenda BORIMIX 2025

Viernes 7 de noviembre

7:00 p.m. – Ceremonia de entrega de premios BORIMIX

CENTRO, Escuela de Trabajo Social Silberman de CUNY, 2180 3rd Ave

Para mayores de 18 años. Entrada gratuita con RSVP

Sábado 8 de noviembre

3:00 p.m. – Los Colores de Frida

8:00 p.m. – Baritinos

Teatro SEA @ The Clemente Center

Entradas: $20 y $25

Lunes 10 de noviembre

6:30 p.m. – Milonga

Teatro LATEA @ The Clemente Center

Clase inicial incluida. Entradas: $25 general / $20 estudiantes NYC

Martes 11 de noviembre

5:00 p.m. – Inauguración de Artes Visuales: Constructo de Cultura, Mosaico Urbano

Teatro LATEA @ The Clemente Center

Miércoles 12 de noviembre

8:00 p.m. – Diana López en Punto SEA

Teatro SEA @ The Clemente Center

Entradas: $25

Jueves 13 de noviembre

6:30 p.m. – Charlas de mesa de dominó: Historias orales en juego

El Clemente, Habitación 309

Entrada gratuita con RSVP

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre

8:00 p.m. – Micro Teatro: Todo lo que pasó

Teatro SEA @ The Clemente Center

En español. Recomendado +18. Entradas: $25

“Todo lo que pasó”, de Martín Chamorro./Foto cortesía:

Lunes 17 de noviembre

4:00 p.m. – Proyección y panel: San Juan Hill: el barrio perdido de Manhattan

Universidad de Fordham

Entrada gratuita con RSVP

Martes 18 de noviembre

3:00 p.m. – Proyecciones: Historias de la Escena Boricua

Teatro SEA @ The Clemente Center

Entrada gratuita con RSVP

Sábado 22 de noviembre

9:30 a.m. – Cruces: Cumbre de la Juventud

MoMA, 11 West 53rd St.

Entrada gratuita

8:00 p.m. – Concierto y lectura dramática: Sueños de telenovela

Pregones PRTT, Bronx

Entrada gratuita con RSVP

Domingo 23 de noviembre

8:00 p.m. – Sueños de telenovela

Pregones PRTT, Bronx

Entrada gratuita con RSVP