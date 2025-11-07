Maine: el estado con la población más vieja de EE.UU. según un estudio 

Mientras algunos estados de EE.UU. atraen a jóvenes trabajadores y familias, otros enfrentan un cambio demográfico acelerado marcado por la salida de adultos jóvenes y el aumento en la esperanza de vida. Entre ellos, Maine se posiciona como el más envejecido del país, con una edad media de 44,8 años, según un estudio de World Atlas.

Maine: la ruralidad como espejo del envejecimiento

Con poco más de 1,4 millones de habitantes distribuidos en un amplio territorio, apenas 44 personas por milla cuadrada, Maine representa el ejemplo más claro del envejecimiento rural en EE. UU. La baja densidad poblacional, el crecimiento demográfico casi nulo y la constante emigración de jóvenes hacia otras regiones han elevado la proporción de adultos mayores.

Pese a un leve repunte migratorio en 2021 y 2022, cuando el estado registró 1,8 llegadas por cada salida, la tendencia general sigue inclinada hacia el envejecimiento. En 2020, Maine ya tenía la mayor proporción de personas mayores de 65 años del país, una situación que hoy define su agenda pública y su economía local.

El impacto se refleja en la creciente demanda de atención médica, vivienda accesible y servicios para personas mayores, mientras las escuelas y el mercado laboral enfrentan una disminución constante de jóvenes. Para el gobierno estatal, el desafío consiste en adaptar las políticas públicas y atraer nuevas generaciones que puedan equilibrar la pirámide demográfica.

En 2020, Maine ya tenía la mayor proporción de personas mayores de 65 años del país. Crédito: Shutterstock

Un país que envejece a distintas velocidades

El informe de World Atlas detalla que los estados del noreste concentran las edades más elevadas del país, impulsados por comunidades rurales y tasas de natalidad más bajas que el promedio nacional. New Hampshire y Vermont comparten el segundo lugar, ambos con una edad media de 43,6 años, mientras que Virginia Occidental y Florida completan el grupo superior con 43 y 42,6 años, respectivamente.

La lista de los diez estados más envejecidos se completa con Delaware (42), Hawái (41,4), Connecticut (41,2), Pensilvania (41), Montana (40,8) y Oregón (40,7). Cada uno refleja una combinación de factores que incluyen migración interna, estructura laboral y concentración de jubilados.

Los desafíos de un futuro gris

El peso creciente de la población senior transforma el día a día de comunidades enteras. Los sistemas de salud y atención geriátrica requieren más personal, mientras las escuelas registran menos matrículas y la oferta laboral se reduce.

Para las autoridades, el reto no se limita a atender a los mayores, sino también a retener talento joven y sostener las finanzas públicas ante una base tributaria cada vez más pequeña.

Continúa leyendo:

Los empleados felices son más productivos: Especialista

EE.UU. entre los países donde los hogares invierten más en bolsa

Cada vez hay más hispanos en NYPD, el mayor cuerpo policial de Estados Unidos







