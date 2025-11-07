Mark Sánchez fue despedido por Fox Sports después del apuñalamiento en Indianápolis

El méxico-estadunidense Mark Sánchez enfrenta uno de los momentos más turbulentos de su carrera, después de su salida de la NFL.

Desde hace seis años, Mark Sánchez trabajaba como analista de la NFL en Fox Sports, pero esa etapa del excoreback de los New York Jets también ha llegado a su fin, pues la cadena televisión anunció una drástica decisión sobre Mark Sánchez.

Y es que, Fox Sports reveló que despidió a Mark Sánchez después de que el exjugador se viera involucrado en una violenta riña frente a un hotel en Indianápolis. Lo peor del caso fue que, el incidente escaló hasta tal punto que dejó a dos personas gravemente heridas, incluso Mark Sánchez fue apuñalado y pasó varios días en el hospital.

FOX has confirmed that Mark Sanchez is no longer with the network and they have no further comment. https://t.co/HYP4R5AN3Z pic.twitter.com/3vTP6i1Nsc — Ari Meirov (@MySportsUpdate) November 7, 2025

Lo despiden de Fox Sports

Mark Sánchez fue despedido de Fox Sports y será reemplazado por Drew Brees. Por medio de un comunicado, Fox Sports reveló que despidió al antiguo mariscal de campo: “Podemos confirmar que Mark Sanchez ya no forma parte de la cadena. No haremos más comentarios al respecto”.

Desde hace 6 años, el antiguo jugador de la NFL y, hasta hoy, analista de la liga, Mark Sánchez había trabajado para Fox Sports, sin embargo, tras enfrentar un posible arresto y varios problemas legales, quedó fuera de la cadena televisiva y, en su lugar, Drew Brees, excoreback de los Saints, tomará su lugar.

La policía de Indianápolis determinó que Mark Sánchez fue el agresor inicial del altercado en Indianápolis, impulsado por el consumo de alcohol. Las cámaras corporales de los oficiales mostraron cómo el exjugador confrontó al repartidor antes de ser rociado con gas pimienta. Aunque Sánchez fue apuñalado, las autoridades aclararon que Tole actuó en defensa propia, por lo que no enfrenta cargos.

Trying not to freak out, but praying fervently for Mark’s healing. Praying for his wife Perry’s peace in the midst of this chaos, and praying for his whole family. Mark is one of the greatest men you’ll ever know. Love you @Mark_Sanchez https://t.co/BQPErlWzdn — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) October 4, 2025

Asimismo, Tole presentó una demanda civil contra Sánchez y FOX Sports, alegando negligencia y falta de control sobre el comportamiento del exanalista, quien “tenía antecedentes de consumo excesivo de alcohol”.

El caso sigue abierto y se espera una audiencia preliminar en diciembre de 2025. Mientras tanto, FOX Sports se deslindó totalmente del exjugador, reemplazandolo con Drew Brees para las próximas transmisiones.

