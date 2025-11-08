Novak Djokovic supera un récord de Roger Federer tras ganar el ATP Atenas 2025

Cuando al tenista serbio Novak Djokovic se le pone algo entre ceja y ceja, la mayoría de las veces lo consigue. En este caso, quería ser campeón del ATP 250 de Atenas, por varios motivos.

En primer lugar, porque es el dueño de la licencia del torneo, que anteriormente se disputaba en Belgrado y que trasladó a la capital griega por su conflicto con el gobierno de Serbia.

Y también porque persigue todos los récords y tenía a tiro el de títulos sobre pista dura, que desde este sábado le pertenece con 72, al deshacer el empate a 71 que mantenía con Roger Federer. Hace dos años que no ganaba uno en dicha superficie. El anterior se lo apuntó en las ATP Finals de 2023.

Djokovic derrotó a Lorenzo Musetti

Novak Djokovic dio espectáculo y cantó los 101. En la final del ATP de Atenas, derrotó a Lorenzo Musetti en tres sets y volvió a gritar campeón en el circuito.

El serbio de 38 años, actualmente N°5 del mundo, ganó sobre cancha cubierta ante el segundo cabeza de serie, el italiano en una remontada de 4-6, 6-3, 7-5 y en tres horas de juego para hacerse con el título en el torneo inaugural de Atenas, propiedad de su familia.

De esta manera alcanzó los 101 títulos ATP en su carrera espectacular y el segundo del año, donde fue semifinalista en los cuatro torneos de Grand Slam, nada menos.

Ya es el jugador de mayor edad en ganar un título en el circuito desde Ken Rosewall, con 43 años (Hong Kong en 1977), primero en el listado en la la nueva Era ATP (desde 1990).

Además es el tercer jugador de la historia con más títulos por detrás, solo, de Roger Federer, que acabó su carrera con 103 y del estadounidense Jimmy Connors que acumuló 109.

