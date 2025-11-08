Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 8 de noviembre

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este sábado en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 13% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% en el transcurso del día y del 14% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:34 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:44 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 46 y los 61 grados Fahrenheit (8 y 16 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 87% por la mañana, 91% por la tarde y 87% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.