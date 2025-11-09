Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 9 de noviembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 9 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 9 de noviembre

Los números ganadores son: 02 07 10 15 17 18 23 28 37 38 43 47 50 55 58 60 65 72 75 77

Números ganadores de Numbers del domingo 9 de noviembre

Combinación mediodía: 05 03 02

Combinación noche: 04 00 06

Números ganadores de Win 4 del domingo 9 de noviembre

Combinación mediodía: 07 03 02 02

Combinación noche: 01 04 08 06

Números ganadores de Take 5 del domingo 9 de noviembre

Combinación mediodía: 01 03 22 30 37

Combinación noche: 15 16 22 28 39

Números ganadores de Cash4Life del domingo 9 de noviembre

Los números ganadores son: 03 08 18 20 22

Recomendaciones para mejorar tus opciones de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque existen algunas estrategias que pueden aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números que vas a jugar.

Luego, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores aumentan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial planear un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

