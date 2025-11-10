Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 10 de noviembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 10 de noviembre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 10 de noviembre

Los números ganadores son: 05 10 11 14 15 25 28 30 34 39 42 45 47 48 53 60 61 66 75 76

Números ganadores de Numbers del lunes 10 de noviembre

Combinación mediodía: 01 08 04

Combinación noche: 02 01 09

Números ganadores de Win 4 del lunes 10 de noviembre

Combinación mediodía: 02 03 08 04

Combinación noche: 03 09 09 07

Números ganadores de Take 5 del lunes 10 de noviembre

Combinación mediodía: 19 24 26 28 29

Combinación noche: 09 20 22 33 37

Números ganadores de Cash4Life del lunes 10 de noviembre

Los números ganadores son: 05 09 20 36 49

Recomendaciones para aumentar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números de la lotería.

Tras esto, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial contar con un presupuesto y apegarse a él. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría llevar a problemas financieros.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería