Pronóstico del clima en Nueva York para este lunes 10 de noviembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este lunes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 49% durante el día y del 4% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 13% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:37 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:42 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 43 grados Fahrenheit (3 y 6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 6% por la tarde y 8% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.