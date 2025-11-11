Liberan al pelotero dominicano Luis Ortiz con fianza de $500,000 dólares

Medio millón de dólares tendrá que pagar Luis Ortiz para salir en libertad. El pelotero dominicano compareció al final de la jornada del lunes ante el tribunal federal por los cargos de fraude, conspiración y soborno en un supuesto esquema de amaño de apuestas que involucra también a su compañero Emmanuel Clase.

El juez magistrado Donald Cabell, en Boston, concedió la libertad condicional a Ortiz. Según la agencia de noticias ‘The Associated Press’, el lanzador de Cleveland Guardians deberá entregar su pasaporte a las autoridades, restringir sus viajes y depositar $500,000 dólares de fianza.

Asimismo, Ortiz tiene prohibición de contacto y orden de alejamiento con personas a las que se les pueda considerar víctima, testigo o acusado en el caso.

A las afueras del tribunal se vio a Ortiz vestido con ropa deportiva de color verde. El pelotero no habló con la prensa tras su audiencia. Por su parte, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. acusó a ambos lanzadores de traicionar el deporte en Estados Unidos.

#WATCH: Cleveland Guardians pitcher Luis Ortiz, 26, with no comment outside federal court in Boston.



He posted $500k bond Monday. He’s accused of taking bribes to help friends in the DR who won ~ $500k on pitching prop bets.



He was arrested Sunday at Logan Airport. @boston25 pic.twitter.com/461NQmAyqP — Daniel Coates (@danielcoates_25) November 10, 2025

“Ortiz y Clase traicionaron el deporte pasatiempo de Estados Unidos (…) la integridad, la honestidad y el juego limpio son parte del ADN de los deportes profesionales. Cuando la corrupción infiltra el deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que también daña la confianza pública en una institución que es vital y querida para todos nosotros”, dijo.

A los peloteros dominicanos se les acusa de participar en un esquema de amaño de apuestas. Ambos no interferían en el resultado final del encuentro, sino que manipulaban acciones específicas dentro del juego, como lanzamientos, para beneficiar apuestas particulares.

Al parecer, los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar pitcheos strikes o bolas. El plan habría comenzado en mayo de 2023 con Clase. Posteriormente, Ortiz se unió.

Según la acusación, Ortiz recibió $5,000 dólares por lanzar una bola intencional el 15 de junio, y Clase otros $5,000 por facilitar la acción. Ambos habrían repetido el acto el 27 de junio, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento. De ser hallados culpables de todos los cargos, los peloteros podrían enfrentar hasta 65 años de prisión.

Luis Ortiz fue arrestado por el FBI en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el pasado domingo por la mañana. Por su parte, Emmanuel Clase no se encuentra bajo custodia y está siendo buscado por las autoridades federales.