Nieve ligera en Nueva York: ¿cuánto durará esta ola de frío en otoño?

La ciudad de Nueva York recibió la primera nevada de la temporada esta mañana, mientras un potente vórtice polar azotaba la mitad oriental del país, trayendo consigo temperaturas gélidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), en la región no se espera que hoy la temperatura supere los 40F (4C), con una sensación térmica de entre 25 y 35 F (-4 y 2C), debido a las ráfagas de viento de hasta 65 km/h (40 mph).

“Debido a la falta de humedad, hay una pequeña probabilidad de nieve ligera hoy”, declaró el meteorólogo Stephen McCloud, citado por New York Post.

El enorme vórtice polar ha empujado aire ártico desde Canadá hacia el estado Nueva York, trayendo un anticipo del invierno a 100 millones de personas, incluyendo el área triestatal, que se encuentra bajo alerta de heladas, explicó McCloud.

Bundle up and wear layers! Check on your neighbors, relatives, especially older adults. Cold weather can be dangerous, and some people may be unable to safely leave their homes or operate heating equipment on their own. https://t.co/23Y7ond1PI — City of New York (@nycgov) November 11, 2025

Central Park, LaGuardia, and JFK are now reporting their first snowflakes of the season! 📷📷@EarthCam *Note, this camera is high in elevation, but snow is also being reporting at the surface. pic.twitter.com/B005PNy7an — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) November 11, 2025

“Las temperaturas subirán lentamente hoy hasta alcanzar los 40 grados Fahrenheit (entre 4 y 9 grados Celsius), pero volverán a valores más cercanos al promedio para el miércoles”, añadió, señalando que la mayor parte de la nieve se registrará en la región de los Grandes Lagos y el interior del noreste del país.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York advirtieron a los residentes que se abriguen bien y extremen las precauciones al caminar, andar en bicicleta o conducir debido a las condiciones resbaladizas y la posible formación de escarcha en los parabrisas.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.