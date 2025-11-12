Futbolista brasileño Óscar hospitalizado por alteraciones cardíacas tras sufrir desmayo en entrenamiento

El futbolista brasileño Óscar tuvo que ser hospitalizado el pasado martes luego de desmayarse en un entrenamiento con el São Paulo. El mediocampista presentó alteraciones cardíacas en unos exámenes por parte de los servicios médicos del club.

Óscar tuvo que ser trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanecerá bajo observación. Su estado de salud es clínicamente estable. El parte médico lo compartió São Paulo a través de un comunicado.

Según el equipo brasileño, el centrocampista sufrió “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas” durante una prueba de esfuerzo realizada como parte de la preparación para la pretemporada de 2026.

“El jugador fue trasladado al hospital, donde actualmente se encuentra en condición estable y permanece en observación para realizarle más pruebas que aclaren el diagnóstico”, informaron.

“Según el procedimiento habitual y respetando la privacidad del jugador, se publicará nueva información tan pronto como haya novedades del equipo médico, de acuerdo con Óscar”, concluyeron.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

El jugador 34 años, que disputó el Mundial de 2014 con la selección brasileña, se encontraba en la fase final de recuperación de una lesión muscular.

Óscar dos Santos Emboaba Júnior comenzó en las divisiones juveniles del São Paulo FC, donde debutó profesionalmente en 2008. En 2010 recaló en el Internacional de Porto Alegre, donde se consolidó como mediocampista ofensivo. Con el “Colorado” ganó la Copa Libertadores ese año.

En 2012 fue fichado por el Chelsea FC de Inglaterra. En el club londinense vivió sus años más brillantes en Europa, ganando la UEFA Europa League en su primera temporada, la Premier League en 2014–15 y la Copa de la Liga ese mismo año.

En 2017, en el mejor momento de su carrera, Óscar decidió fichar por el Shanghai SIPG (ahora Shanghai Port FC) de la Superliga China. Su traspaso fue uno de los más caros de la historia del fútbol asiático, y su salario lo puso entre los jugadores mejor pagados del planeta.

En 2025, Óscar regresó al São Paulo FC. Con la selección brasileña, Óscar debutó en 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde Brasil obtuvo la medalla de plata, y fue titular en el Mundial de Brasil 2014.

En ese torneo, anotó el único gol de su equipo en la histórica derrota 7-1 ante Alemania. En total, disputó 48 partidos con la “Canarinha” y marcó 12 goles. También fue campeón del Mundial sub-20 en 2011.