Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, se postula al Congreso por NY

Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, confirmó este martes su candidatura a la Cámara de Representantes por el distrito 12 de Nueva York, un escaño que quedará vacante tras la salida del veterano legislador demócrata Jerry Nadler. Con 32 años, el joven político busca llevar el legado de su familia a una nueva generación de votantes.

En un video de campaña publicado en sus redes sociales, Schlossberg presentó su aspiración como una apuesta por renovar la política demócrata.

“No me presento a las elecciones porque tenga todas las respuestas a nuestros problemas”, dijo. “Me presento porque la gente del distrito 12 de Nueva York sí las tiene. Quiero escuchar sus dificultades, oír sus historias, darles voz, ir a Washington y trabajar por ustedes”.

Su mensaje se enmarca en un llamado a revitalizar al Partido Demócrata frente a lo que calificó como “abusos de poder” de Donald Trump y sus aliados.

Aseguró que recuperar el control del Congreso es esencial para contrarrestar la agenda del presidente y evitar lo que considera un “tercer mandato” político. “Con el control del Congreso no hay nada que no podamos hacer. Sin él, estamos indefensos”, advirtió.

Durante su anuncio, también hizo referencia a su cercanía con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, aunque enfatizó que su campaña tendrá su propio camino.

“Si Mamdani y yo tenemos algo en común, es que ambos tratamos de ser versiones auténticas de nosotros mismos, comunicarnos con la gente de Nueva York y estar presentes. Pero la única campaña que sé cómo dirigir es la mía”, afirmó.

Camino complicado

Nacido y criado en Nueva York, Schlossberg ha logrado notoriedad entre el electorado joven gracias a su presencia en redes sociales, donde acumula más de 830,000 seguidores en TikTok y 170.000 en X.

Sin embargo, su decisión no ha sido bien recibida en el ámbito familiar. Según el New York Post, su madre, Caroline Kennedy —exembajadora de Estados Unidos en Australia y única hija sobreviviente de John y Jackie Kennedy—, estaría “aterrada” ante el riesgo que implica una carrera política en el clima actual.

Fuentes citadas por el diario aseguraron que Caroline “le ha suplicado a Jack que no se presente”, temiendo que se convierta en objetivo de ataques o amenazas. “Cree que el mundo político se ha vuelto demasiado peligroso, demasiado loco”, indicó una persona cercana a la familia.

Por otra parte, la competencia por reemplazar a Nadler será reñida. Entre los nombres que ya han mostrado interés figuran el asambleísta Micah Lasher, la excongresista Carolyn Maloney, los legisladores estatales Alex Bores y Tony Simone, el concejal Erik Bottcher y el activista Cameron Kasky.

Con esta postulación, Schlossberg se convierte en el primer descendiente directo de John F. Kennedy en competir por un cargo electo, reavivando el legado de una de las dinastías políticas más influyentes de Estados Unidos, ahora ante una generación marcada por las redes sociales y la polarización.

Con información de EFE.