Las nuevas funciones de Google Fotos con IA: ediciones muy específicas, comandos de voz y más

Google Fotos busca avanzar en su edición de imágenes con herramientas impulsadas de Inteligencia Artificial (IA), y para conseguirlo, la plataforma ha lanzado nuevas funciones.

Pensadas para que cualquier usuario pueda editar, crear y buscar imágenes de forma más natural, usando texto o incluso la voz, estas novedades ya están disponibles en Estados Unidos y comenzaron a implementarse en Android e iOS.

Las nuevas funciones de Google Fotos impulsadas con IA

Ediciones con solo describir lo que quieres

La función más destacada lleva por nombre “Ayúdame a editar”, y permite modificar fotografías mediante descripciones.

El usuario puede pedirle a la IA que “abra los ojos” de alguien, quite unos lentes o añada una sonrisa a quien no la tiene. Esta herramienta aprovecha la función de grupos de caras, que crea modelos faciales basados en las imágenes del usuario para mantener la coherencia en los retratos.

Gracias a esta tecnología, Google Fotos puede recrear expresiones o detalles sin alterar el contexto de la foto original, ofreciendo resultados más naturales y personalizados.

Búsqueda por voz y texto

Otra de las grandes incorporaciones es Ask Photos (“Pregunta a las fotos”), que amplía sus funciones a más de 100 países y 17 idiomas. Con esta herramienta, el usuario puede localizar una imagen específica escribiendo o diciendo descripciones como “la foto de mi perro en la playa” o “el cumpleaños de Ana en 2022”.

Además, ahora existe un nuevo botón que permite hacer consultas o pedir ediciones directamente sobre una imagen, facilitando el flujo de trabajo dentro de la app.

Estas funciones avanzadas están impulsadas por Nano Banana, nombre interno del modelo de generación y edición de imágenes Gemini 2.5 Flash Image, considerado el más sofisticado de Google hasta la fecha.

Este sistema permite cambiar el estilo de una foto o generar nuevas composiciones a partir de plantillas. Por ejemplo, puede transformar una imagen común en una sesión de fotos profesional o crear una tarjeta navideña personalizada.

El objetivo de Google es aumentar el nivel de edición de las imágenes, mejorando la interpretación de la IA, a medida que facilita la gestión del usuario.