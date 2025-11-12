María Chacón, la recordada “Chofis” de Alegrijes y Rebujos, anuncia su compromiso con el empresario Christopher Den Uijil



La actriz mexicana María Chacón, conocida por dar vida a “La Chofis” en la exitosa telenovela infantil Alegrijes y Rebujos, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo compartió románticas fotografías junto a su pareja, el empresario Christopher Den Uijil, con quien mantiene una relación desde hace cuatro años.



En las imágenes se puede ver a la pareja disfrutando de un entorno íntimo y romántico, mientras la actriz presume un espectacular anillo de compromiso que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.



“Para siempre, contigo”, escribió María junto a la publicación, acompañada de tiernos emojis y una gran sonrisa. En sus historias también agregó mensajes como “¡¡¡Dije que sí!!!” y “Para siempre, bebé”, dejando ver su emoción ante esta nueva etapa.



¿Quién es Christopher Den Uijil, el prometido de María Chacón?

El afortunado es Christopher Den Uijil, un empresario fundador del festival Baja Beach, uno de los eventos musicales más reconocidos en México.

La actriz presentó públicamente a Christopher en noviembre de 2024, durante una entrevista en la que habló abiertamente sobre su relación.



“Nos conocimos hace como tres años. El hermano de su socio fue a la escuela conmigo en Ensenada, Baja California. Todo se quedó en familia… y me llevé un grande”, compartió María con una sonrisa.



Desde entonces, la pareja ha compartido viajes, eventos y momentos especiales que reflejan una relación sólida y estable dentro del mundo del espectáculo mexicano.

De “La Chofis” a una actriz consolidada

María Chacón, originaria de Ensenada, Baja California, se ganó el cariño del público tras participar en el reality infantil Código F.A.M. en 2003, lo que la llevó a protagonizar Alegrijes y Rebujos. Su carisma y talento la convirtieron en uno de los rostros más entrañables de la televisión mexicana.



Con los años, ha demostrado su versatilidad con actuaciones en producciones como Peregrina, Silvia Pinal, frente a ti, Cabo, Papás por conveniencia y Papás por siempre.



Hoy, a sus 33 años, Chacón vive un momento pleno tanto en lo profesional como en lo personal, disfrutando de una carrera sólida y una vida sentimental estable.

Los detalles del compromiso y lo que viene para la pareja

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, fuentes cercanas aseguran que la pareja planea una ceremonia íntima y elegante en Baja California, donde ambos mantienen fuertes lazos familiares.



Por ahora, la actriz continúa compartiendo con sus fans la alegría de este nuevo capítulo, recibiendo miles de mensajes de amor y felicitaciones de colegas, amigos y seguidores que crecieron viéndola en la televisión.



Con un anillo que brilla tanto como su sonrisa, María Chacón demuestra que los sueños sí se cumplen y que el amor verdadero puede llegar justo a tiempo, para quedarse “por siempre y para siempre”.

Sigue leyendo: