Más de 850 vuelos fueron cancelados en EE.UU. durante la madrugada del miércoles

En medio por las expectativas alrededor del fin del cierre del gobierno, al menos 878 vuelos fueron cancelados en diferentes aeropuertos de Estados Unidos en la madrugada de este miércoles.

Asimismo, otros 404 vuelos presentaron demoras hasta aproximadamente las 5:00 a.m. (hora del Este), lo que evidencia la continuación de problemas en el sistema de transporte aéreo del país.

Los aeropuertos clave en el país concentraron la mayor parte de las cancelaciones y retrasos reportados, indicó ABC News.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago fue el más afectado inicialmente, al reportar 44 cancelaciones hasta cerca de las 4:00 a.m., hora local. Le siguieron de cerca el Aeropuerto de Denver, con 43 salidas anuladas, y el Aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, con 37 cancelaciones.

Los viajeros hacen fila para revisar sus boletos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago. (Foto: Nam Y. Huh/ AP)

Siguen las cancelaciones a causa del cierre del gobierno

Las cancelaciones del miércoles se suman a varios días de interrupciones en los aeropuertos, que han estado operando bajo estrés debido al cierre parcial del gobierno federal en Washington.

Esta situación política ha tenido un impacto directo en la fuerza laboral del sistema aéreo. La Administración Federal de Aviación (FAA) sigue aplicando restricciones de capacidad en 40 de los aeropuertos más grandes del país.

Además, numerosos trabajadores federales esenciales, incluyendo personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), han tenido que seguir trabajando sin recibir su salario mientras el estancamiento político persiste.

