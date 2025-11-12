Trump firma proyecto de ley y pone fin al cierre del Gobierno

El cierre del Gobierno más largo de la historia, llegó a su fin luego de 43 días, al momento de que el presidente Donald Trump firmó el miércoles 12 de noviembre por la noche un poryecto de ley que oficialmente establece la reapertura del Gobierno.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos y que fue aprobado en la Cámara Baja este miércoles con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas.

“Solo quiero decirle al pueblo estadounidense que no deben olvidar esto”, declaró el mandatario y calificó como “una extorsión” demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

El Senado había dado su visto bueno el lunes, luego de que ocho demócratas se sumaron a los republicanos para desbloquear el acuerdo que mantenía congeladas las operaciones federales.

La iniciativa aprobada contempla financiamiento para el gobierno hasta enero, además de tres proyectos de ley separados que cubren áreas como agricultura, construcción militar, programas para veteranos y agencias legislativas hasta 2026.

Tras la firma del mandatario, se irán retomando las operaciones federales.

