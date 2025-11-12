Schumer no votó a favor del proyecto para abrir el gobierno, pero se enfrenta a la furia demócrata

La gestión del líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, del proyecto de ley aprobado por demócratas centristas y republicanos para terminar con el cierre federal de 43 días causó la ira de algunos de sus colegas demócratas, por lo que en privado lo califican como un liderazgo débil.

Algunos demócratas del Senado querían que Schumer interviniera de forma enérgica para descarrilar los esfuerzos de los senadores, Jeanne Shaheen, demócrata por New Hampshire, la demócrata Maggie Hassan, también de New Hampshire, y Angus King, independiente por Maine para negociar el fin del cierre sin lograr un acuerdo con los republicanos para ampliar los subsidios mejorados del seguro médico que perderá vigor a finales de diciembre de este año.

Un legislador liberal dijo que sus colegas se sintieron conmocionados cuando Shaheen presentó los contornos del acuerdo emergente en una reunión maratónica del caucus demócrata del Senado el pasado 4 de noviembre.

Los demócratas que pensaban que Shaheen, Hassan y King estaban intercambiando ideas con los republicanos se sorprendieron al descubrir que estaban a punto de llegar a un acuerdo para reabrir el gobierno sin lograr un compromiso sobre los subsidios del seguro médico.

“Ese grupo mantuvo a Schumer al tanto de todo en todo momento, y él mismo lo ha confirmado, así que no lo tomó por sorpresa. Dijo que no estaba negociando, lo cual es totalmente cierto, porque no lo estaba. Pero sin duda estaba muy al tanto de lo que sucedía, y ninguno de nosotros lo estaba”, apuntó un senador demócrata frustrado que pidió el anonimato para comentar la situación.

“Sabíamos que el grupo estaba hablando, pero no teníamos ni idea de que se hubieran comprometido —y, por lo tanto, el grupo parlamentario— con este camino”, manifestó el legislador.

Los defensores del líder de la minoría del Senado rechazaron las críticas, alegando que las reuniones celebradas por los centristas estaban abiertas a cualquier senador. Aseguran que los críticos del acuerdo podrían haber acudido a las reuniones en el sótano del Capitolio para informarse sobre lo que sucedía.

Schumer explicó a sus colegas en una reunión de caucus de dos horas y media el domingo en la noche que no tuvo ningún papel en la negociación del acuerdo, que criticó por ser insuficiente dadas sus exigencias de que los republicanos aborden lo que él llama una crisis de atención médica, de acuerdo con una persona cercana con la discusión.

El líder demócrata denominó el lunes la lucha contra el cierre federal como una victoria política para su partido porque obligaría a los republicanos a “asumir” la responsabilidad del problema del aumento de las primas de los seguros de salud.

“Ahora los republicanos son responsables de esta crisis sanitaria. Sabían que iba a ocurrir. Queríamos solucionarlo. Los republicanos dijeron que no. Y ahora, la responsabilidad recae sobre ellos”, apuntó en el pleno del Senado.

Otro demócrata que pidió el anonimato, calificó el acuerdo de “rendición” y alertó que socavaría la credibilidad de los demócratas en futuras negociaciones con el presidente Donald Trump, al la vez que desanimaría a los votantes demócratas que se presentaron multitudinariamente en las elecciones en la ciudad de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, informó The Hill.

“Cuando Trump dice que hemos perdido [en las elecciones] debido al cierre del gobierno, es decir, que él perdió, y nosotros decimos: ‘Nos rendimos’, no tiene sentido”, expresó el senador, refiriéndose a los comentarios del mandatario la semana pasada a los senadores republicanos de que el Partido Republicano estaba siendo “aniquilado” políticamente debido al cierre del gobierno.

El senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, un relevante progresista del caucus demócrata, indicó que sus colegas que votaron a favor del acuerdo “cedieron”, y varios de sus aliados dicen que Schumer debería haber presionado a sus colegas para que no votaran a favor de reabrir el gobierno sin una victoria en materia de atención médica.

Sanders dijo que el acuerdo será “muy, muy desalentador” para los electores que impulsaron a los demócratas la semana pasada, y desestimó la promesa del líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, de celebrar una votación el siguiente mes para ampliar los subsidios como algo sin sentido, porque no hay garantía de que pueda obtener los 60 votos requeridos para ser aprobado por el Senado y asegurar una votación en la Cámara de Representantes.

Ceder y continuar adelante con una “votación sin sentido” será “políticamente devastador” para los demócratas, señaló.

Los progresistas están cada vez más frustrados porque los senadores centristas se desmarcan del grupo parlamentario para votar con los republicanos en proyectos de ley a los que se oponen la mayoría de los senadores demócratas.

Varios senadores demócratas se indignaron cuando 12 colegas se unieron a los republicanos para aprobar a inicios de 2025 la Ley Laken Riley, una legislación que autoriza el arresto de migrantes acusados de robo, hurto o agresión con acceso limitado al debido proceso.

También en marzo hubo indignación cuando Schumer y otros nueve demócratas votaron a favor de una resolución partidista, redactada por sus rivales en la Cámara, para financiar al gobierno por seis meses.

El líder de la minoría demócrata recibió duras críticas por esa votación, que la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez considerada una posible rival para Schumer en las primarias de 2028, tildó de “tremendo error”. Además, declaró recientemente que no planea disputarle el escaño a Schumer, pero los estrategas demócratas creen que todavía es una posibilidad.

En este sentido, otros senadores demócratas creen que el líder de la minoría del Senado sabía desde el inicio que su partido no tenía suficiente poder de negociación para lograr una concesión política importante, como la prórroga de los subsidios a los seguros.

Un tercer demócrata que solicitó no dar a conocer su nombre, dijo que “hay mucha gente que cuestiona su liderazgo”, pero reconoció además que algunos progresistas están tratando de congraciarse con la base liberal, teniendo en cuenta que lograr que Trump aceptara ampliar los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que intentó derogar en su primer mandato, habría sido una posibilidad remota.

Por debajo de la mesa, alegan que el líder demócrata no debería haber incitado al partido a forzar un cierre de gobierno cuando muchos senadores demócratas esperaban que eventualmente tuvieran que ceder y decepcionar a los electores y activistas liberales.

Otro senador demócrata anónimo expresó que Schumer estaba en una posición difícil debido a la reacción política adversa que padeció en el mes de marzo.

El líder demócrata sabía que causaría la ira de la base liberal si no aprovechaba al máximo la financiación gubernamental cuando vencerá el 30 de septiembre de 2026, apuntó la fuente.

Pero inclusive luego de que los demócratas del Senado mantuvieran el gobierno en pausa durante 43 días, Schumer sigue recibiendo críticas del ala izquierda de su partido por no luchar con suficiente insistencia.

“Chuck está descubriendo que no se puede comprar el favor de la izquierda”, bromeó el legislador.

Por otro lado, los demócratas que votaron a favor del acuerdo para reabrir el gobierno, como Shaheen y el coordinador demócrata del Senado, Dick Durbin por Illinois, defienden a Schumer por permitirles votar según lo que les dictara su conciencia.

Shaheen dijo que los críticos liberales del líder demócrata “deben dirigir sus críticas hacia los responsables” del fracaso del Congreso para abordar el incremento de las primas de la atención médica.

“Ese es el presidente Trump”, declaró.

Durbin, quien también voto a favor del acuerdo, expresó que Schumer no trató de presionarlo y que, en cambio, respetó su decisión de poner fin al cierre del gobierno.

“Creo que Chuck lo manejó bien. Era una tarea difícil”, manifestó.

Mencionó que Schumer posiblemente no habría podido detener el acuerdo, aunque hubiese querido, dada la independencia de los senadores demócratas.

“Le dije con suficiente antelación lo que iba a hacer”, afirmó. “Se portó como un caballero”.

