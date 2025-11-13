Alfredo Olivas desmiente haber sido asaltado y asegura estar bien de salud

El cantante Alfredo Olivas se volvió tendencia la noche del pasado miércoles luego de que comenzara a generarse un rumor en el que presuntamente él había sido víctima de un supuesto asalto en Tamaulipas. A partir de ese momento, los fanáticos comenzaron a externar su preocupación por el bienestar del artista; sin embargo, todo resultó ser falso.

El intérprete colgó en Instagram una publicación para que se dieran cuenta de que estaba bien, dado que en la red social Instagram tiene más de 5 millones de seguidores. Olivas, además, aprovechó para descartar que no está recluido en un centro de salud, ya que tampoco presenta problemas médicos como lo reportaron algunos medios de comunicación.

Tras las constantes especulaciones, emitieron un comunicado donde explicaron que él se encuentra en perfecto estado y no comprenden de dónde salió esa información tan delicada acerca de él: “Ante la circulación de información falsa en redes sociales sobre un supuesto ataque armado en contra del artista Alfredo Olivas, queremos aclarar que esta información es completamente falsa“.

Management StarMedia no quiso finalizar su comunicado sin antes detallar que él sigue cumpliendo con todas las actividades que tiene agendadas y explicaron que en las últimas horas Alfredo no ha estado en Tamaulipas, como llegaron a reportar en las diversas redes sociales; por ello, dieron las gracias por todos los mensajes llenos de amor para él. Recordaron que es importante solamente guiarse por la información que puedan conseguir a través de los canales oficiales del cantante.

“Alfredo Olivas se encuentra bien, continúa con sus actividades programadas con normalidad y no se encuentra ni ha visitado el estado mencionado en las últimas horas. Agradecemos profundamente la preocupación, apoyo y muestras de cariño de los fans, medios de comunicación y colegas. Les invitamos a consultar únicamente los canales oficiales para información verificada”, dice la misiva.

El cantante de música regional mexicana hace 10 años sufrió un atentado cuando se encontraba en una discoteca en Chihuahua, y tras los rumores que se presentaron el pasado miércoles, los fanáticos no pudieron evitar recordar este momento tan complejo que vivió hace una década. Pero por fortuna, fue un rumor y él se encuentra bien.

