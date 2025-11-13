Auroras boreales iluminaron el cielo de Nueva York por segunda noche consecutiva

Por segunda noche consecutiva, los cielos de Nueva York se tiñeron de tonos verdes, violetas y rosados debido a una intensa tormenta geomagnética que permitió observar auroras boreales en zonas donde este fenómeno es extremadamente raro.

El espectáculo natural, visible alrededor de las 22 horas (ET), sorprendió a miles de personas que lograron captar las luces danzantes sobre el horizonte, especialmente desde áreas menos afectadas por la contaminación lumínica.

La inusual actividad solar se debió a una eyección de masa coronal (CME) registrada en días recientes, que impactó el campo magnético de la Tierra con una fuerza superior a la habitual. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) clasificó el evento como una tormenta geomagnética de nivel G4, una de las categorías más altas en la escala, solo por debajo del nivel extremo G5.

Una tormenta G4 puede expandir la zona de visibilidad de las auroras hasta regiones tan al sur como California del Norte o Alabama, lo que explica su alcance hasta el área metropolitana de Nueva York, algo que no ocurría con esta intensidad desde hace años.

“El Sol es una masa de gas hirviendo. A veces sus líneas de campo magnético se cruzan y liberan energía en forma de erupciones llamadas eyecciones de masa coronal. En los últimos días, tuvimos varias de ellas golpeando la Tierra casi simultáneamente”, explicó Amie Gallagher, directora del planetario del Raritan Valley Community College, en declaraciones a CBS News New York.

“Luces danzantes en el cielo”, explican los astrónomos

Según la astrónoma, las partículas cargadas provenientes del Sol interactúan con los gases de la atmósfera terrestre y producen los colores característicos de la aurora:

* Verde y rosa, por la excitación del oxígeno.

* Azules y violetas, por el nitrógeno.

“Lo que vemos son literalmente luces danzantes en el cielo”, añadió Gallagher, quien logró fotografiar el fenómeno desde su vecindario en Nueva Jersey.

Auroras visibles pese a la contaminación lumínica

Las imágenes y videos del fenómeno se multiplicaron en redes sociales durante la noche del miércoles, especialmente desde Long Island, Staten Island, Brooklyn y el norte de Nueva Jersey. Aunque la contaminación lumínica de la ciudad dificultó la observación directa, muchos neoyorquinos pudieron captar destellos de color sobre el horizonte.

Astrónomos y aficionados recomendaron alejarse de las luces urbanas para tener mejor visibilidad, especialmente en zonas rurales o costeras.

El evento dejó un fuerte impacto en quienes lograron presenciarlo. Muchos describieron la experiencia como un momento mágico e irrepetible, digno de ser recordado en una ciudad donde las luces artificiales suelen opacar al cielo nocturno.

