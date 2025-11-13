Clima de hoy en Chicago para este jueves 13 de noviembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 13 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:37 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:32 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad. Se estima que la temperatura máxima sea de 57 grados Fahrenheit (14 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.