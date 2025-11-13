Oklahoma ejecutará a hombre por asesinato luego de que un panel recomendara perdonarle la vida

Un recluso de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma se prepara para recibir la inyección letal este jueves tras ser condenado a la pena capital luego de apuñalar a un trabajador agrícola de 19 años.

El homicidio que protagonizó Tremane Wood, de 46 años, ocurrió durante un intento de robo frustrado en un hotel al norte de la ciudad de Oklahoma el 1 de enero de 2002, cuya víctima fue identificada como Ronnie Wipf .

La Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado emitió una recomendación de clemencia la semana pasada, una acción considerada inusual. La ejecución procederá a menos que el gobernador republicano Kevin Stitt intervenga y tome medidas para concederle el indulto, informó The Associated Press.

Argumentos y arrepentimiento de Wood

A través de un enlace de video desde el penal, Tremane Wood se dirigió a la junta para defender su postura, manifestando su arrepentimiento y negación de la autoría material: “No soy un monstruo. No soy un asesino. Nunca lo fui, ni lo he sido jamás”.

Entretanto, sus abogados reconocen la participación de Wood en el robo, pero afirman que la persona que apuñaló a Wipf fue su hermano, Zjaiton Wood, quien murió en prisión en 2019 tras haber sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional.

Zjaiton había confesado a varias personas ser el responsable del asesinato, según detalló la abogada de Tremane Wood, Amanda Bass Castro Alves.

Fiscal catalogó a Wood como una persona “peligrosa”

Por su parte, la oficina del Fiscal General ha retratado a Wood como un “individuo peligroso” con un historial delictivo sostenido incluso durante su encarcelamiento. El fiscal general Gentner Drummond citó las actividades de pandillas, la comercialización de drogas, el uso de celulares ilegales y la organización de ataques a otros reclusos.

“Incluso dentro de los confines de una prisión de máxima seguridad, Tremane Wood ha continuado manipulando, explotando y perjudicando a otros”, declaró Drummond.

Los representantes legales de Wood han solicitado una suspensión de la ejecución a la Corte Suprema de Estados Unidos. Argumentan, entre otros puntos, que los fiscales durante el juicio no divulgaron completamente los términos de un pacto de culpabilidad alcanzado con un testigo clave.

