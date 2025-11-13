Quiénes recibirán $200 de apoyo para pagar facturas eléctricas

Miles de familias en Arkansas podrán recibir un apoyo de hasta $200 dólares para cubrir el pago de su servicio eléctrico, gracias a un nuevo programa de asistencia lanzado por el Dollar Energy Fund. Esta ayuda busca aliviar la carga económica de los hogares de bajos ingresos ante el incremento de los costos de energía.

Apoyo directo para quienes más lo necesitan

El Programa de Asistencia para Servicios Públicos de Arkansas estará disponible del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Las personas interesadas deben comunicarse directamente con su compañía de luz para iniciar el trámite, ya que las solicitudes se procesan de forma individual y según la gravedad de cada caso.

Los beneficiarios podrán recibir un solo pago de hasta $200 dólares por ciclo, el cual será descontado directamente de su factura eléctrica.

El apoyo se otorga por orden de llegada y solo mientras existan fondos disponibles.

El programa prioriza los casos de emergencia, aunque advierte que si el monto máximo no evita la suspensión del servicio, la solicitud será rechazada.

En ese caso, el solicitante recibirá una notificación indicando que deberá cubrir un pago adicional para poder calificar.

Requisitos de ingreso y elegibilidad

Para acceder al beneficio, el ingreso bruto familiar no puede superar el 200% del nivel federal de pobreza.

Esto equivale a un máximo de $2,608 dólares mensuales o $31,300 anuales para una persona sola, y $9,025 mensuales o $108,300 anuales para un hogar de ocho integrantes.

Por cada persona adicional, se suman $917 dólares al mes y $11,000 al año al límite permitido.

Los solicitantes deberán presentar comprobantes de ingresos y vivir en una residencia o apartamento privado, no en un edificio con servicio eléctrico compartido o uso comercial.

Además, los beneficiarios deben aplicar primero a todos los programas federales disponibles antes de recibir el subsidio estatal, según las normas del Dollar Energy Fund, que también advirtió que las reglas y criterios de elegibilidad podrían modificarse conforme avance el ciclo.

Este apoyo de hasta $200 representa un alivio temporal para miles de familias que enfrentan dificultades para pagar sus facturas de energía.

Sin embargo, al ser de disponibilidad limitada y otorgarse por orden de solicitud, los interesados deben actuar pronto para asegurar su beneficio.

Sigue leyendo:

– Trump aún busca dar cheque de estímulo de $2,000 dólares por persona

– 150 millones de personas podrían recibir el cheque de $2,000 de Trump

–¿Qué pasará con los pagos de SNAP? La Corte Suprema se pronuncia este martes