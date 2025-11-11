¿Qué pasará con los pagos de SNAP? La Corte Suprema se pronuncia este martes

El futuro de 42 millones de estadounidenses que dependen de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) sigue en vilo, mientras la Corte Suprema se prepara para decidir cuándo se reanuda la entrega completa de los beneficios y el gobierno se prepara para terminar con la crisis del cierre gubernamental y batallas legales tumultuosas.

La decisión depende tanto de la Corte Suprema como del Congreso para restablecer completamente los pagos completos de este programa que ayuda a uno de cada ocho estadounidenses a satisfacer sus necesidades alimentarias y que en este momento, tiene a miles de familias en la angustia de no saber cómo alimentarán a sus familias sin la ayuda del gobierno

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie más tarde este martes sobre una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para seguir bloqueando la entrega de recursos a los estados para que proporcionen los beneficios completos del SNAP, argumentando que el dinero podría ser necesario en otros lugares.

El Senado de Estados Unidos aprobó con 60-40 votos la ley para reabrir el Gobierno, poniendo fin al cierre más largo de la historia, de 41 días. El acuerdo fue posible gracias a cinco demócratas moderados que cambiaron su voto#EstadosUnidos #CierreDeGobierno #Shutdown #Senado pic.twitter.com/NG0ID38Szs — euronews español (@euronewses) November 11, 2025

Los distintos fallos judiciales provocaron que beneficiarios de algunos estados como: Hawaii y Nueva Jersey, han recibido sus asignaciones mensuales completas, mientras que en otros, como Nebraska y Virginia Occidental, no han recibido ningún apoyo en noviembre y en estados como Carolina del Norte y Texas, los beneficiarios han recibido apoyos parciales.

Sin embargo, las disputas legales con el gobierno federal podrían ser irrelevantes si la Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba y Trump firma la legislación para poner fin rápidamente al cierre del gobierno federal.

Una necesidad de vida para los beneficiarios

Las sentencias judiciales en cascada, además de las diferentes respuestas de cada estado al cierre del gobierno, provocaron que las personas que dependen de SNAP se encuentran en situaciones muy diferentes: algunos cuentan con todos sus beneficios, mientras que otros no recibieron ninguno.

En Pennsylvania, los beneficios completos de noviembre se enviaron a algunas personas el viernes. Pero Jim Malliard, de 41 años, de Franklin, dijo que no había recibido nada para el lunes. Se trata de un beneficiario, cuidador a tiempo completo de su esposa, que es invidente y ha sufrido varios derrames cerebrales este año, y de su hija adolescente, quien padece graves complicaciones médicas por una cirugía el año pasado

Su situación se ha agravado por la pausa en el pago mensual de sus beneficios SNAP de $350 que recibía anteriormente para su familia. Dijo que solo le quedan $10 en su cuenta y que depende de lo que queda en la despensa, principalmente arroz y ramen.

“Han sido muchas noches en vela, asegurándome de tener todo al detalle para asegurarme de que todo estuviera correcto”, dijo Malliard. “Decir que la ansiedad ha sido mi problema durante las últimas dos semanas es quedarse corto“, lamentó en entrevista con The Associated Press.

No es Venenueza, Cuba o México…



🇺🇸🍽️ Filas enormes en Maryland reflejan la magnitud del cierre del gobierno en EE.UU.: más de 1.4 millones de empleados federales sin sueldo hacen fila por comida gratuita ante la falta de acuerdo presupuestario.pic.twitter.com/ARW4kUAuSv — Juncal Solano (@juncalssolano) October 25, 2025

Las disputas políticas en Washington han conmocionado a muchos estadounidenses, y algunos se han sentido impulsados ​​a ayudar a la gente para no se quede sin comer.

“Creo que he gastado dinero en cosas más tontas que tratar de alimentar a otras personas durante una hambruna fabricada”, dijo Ashley Oxenford, una maestra que instaló una “pequeña despensa de alimentos” en el patio delantero de su casa esta semana para los vecinos vulnerables en Carthage, Nueva York.

Un arma para acelerar la reapertura del gobierno y un complejo proceso legal

La administración Trump eligió suspender el financiamiento de SNAP como una de las consecuencias del cierre del gobierno. Esa decisión provocó demandas y una serie de fallos judiciales rápidos y contradictorios que terminaron afectando el acceso a los alimentos al total de los beneficiarios estadounidenses.

De momento, la administración acató dos fallos emitidos el 31 de octubre por jueces que dictaminaron que el gobierno debía proporcionar al menos financiamiento parcial a los beneficiarios del Programa SNAP. Finalmente, anunció que los beneficiarios recibirían hasta el 65% de sus beneficios regulares.

Sin embargo, la semana pasada uno de los jueces dictaminó que debía financiar el programa por completo para noviembre, incluso recurriendo a fondos que, según el gobierno, debían mantenerse en caso de emergencias en otros lugares, provocando una inconformidad de la administración federal, por lo que la Corte Suprema decidió suspender esa orden.

En el siguiente movimiento, un tribunal de apelaciones determinó este lunes que se debe reanudar la financiación completa, a partir de la noche de este martes, a menos que el Tribunal Supremo tome medidas nuevamente.

Mayor cierre del Gobierno de EE. UU. en la historia provoca caos aéreo



Cientos de vuelos fueron cancelados en Estados Unidos y los pasajeros hacían largas filas en los aeropuertos tras la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la… pic.twitter.com/QCOvdjlykA — DW Español (@dw_espanol) November 8, 2025

De manera paralela, el Senado aprobó el lunes una legislación para reabrir el gobierno con un plan que incluye la reposición de los fondos del SNAP y fue remitida a la Cámara de Representantes para agilizar el proceso.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, les dijo a los miembros de la Cámara que regresaran a Washington para considerar el acuerdo, luego que un pequeño grupo de senadores demócratas hizo un acuerdo con los republicanos.

Trump no ha dicho si lo firmaría si llega a su escritorio, pero dio una señal favorable cuando dijo a periodistas en la Casa Blanca el domingo que “parece que nos estamos acercando al final del cierre”.

De cualquier forma, si el acuerdo se formaliza, no está claro qué tan rápido podrían comenzar a fluir los beneficios del SNAP.

Adicionalmente, la administración Trump dijo en una presentación ante la Corte Suprema el lunes que la decisión no debería depender de los tribunales.

“La respuesta a esta crisis no es que los tribunales federales reasignen recursos sin autoridad legal”, dijo el procurador general D. John Sauer en los documentos. “La única manera de terminar con esta crisis, que el Ejecutivo está decidido a terminar, es que el Congreso reabra el gobierno”.

Sigue leyendo:

– PAN y WIC entre los programas que serían financiados en Puerto Rico bajo acuerdo en el Congreso para reabrir el gobierno federal

– ‘Trump juega con la vida de las personas’

– Neoyorquinos reciben beneficios del SNAP de noviembre, pese al memorándum federal que ordenaba su pausa