“¡Ayúdenme, por favor!”: dramático rescate de adolescente en aguas gélidas del río Harlem en Nueva York

Tres policías héroes rescataron a una adolescente que aparentemente se había lanzado de manera voluntaria al gélido río Harlem de Nueva York.

Los agentes de policía del norte de Manhattan -Ankit Gupta, Wilmer Guerrero y Shuaibul Amine- fueron elogiados ayer por su rápida actuación después de que la joven entrara a las frías aguas en lo que, según fuentes, fue un aparente intento de suicidio, y de inmediato se arrepintiera de su casi fatal caída, describió New York Post.

“Alguien necesitaba ayuda, y para esto nos comprometimos, estamos aquí para ayudar, y eso fue lo que hicimos”, dijo Guerrero al recordar la emergencia que se presentó el miércoles alrededor de las 2 p.m.

El angustioso momento comenzó cuando las autoridades recibieron una llamada sobre una chica en apuros que intentaba saltar desde Harlem River Drive. Mientras los policías se dirigían a la zona y corrían hacia ella por las rocas, “simplemente saltó al agua, con toda la ropa puesta”, dijo Gupta. Pero pronto empezó a llorar desesperadamente y a gritar: “¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor!”.

Guerrero se quitó la mayor parte de su equipo y chaqueta para sumergirse en el río y rescatar a la adolescente, mientras que otros dos policías estaban listos para llevarlos a la orilla cerca de la calle 142 según imágenes de la cámara corporal. Guerrero alcanzó a la menor, que estaba a unos 20 pies (6 metros) de distancia, en cuestión de segundos y la ayudó a llegar a la orilla.

“Fue un chapuzón helado, sin duda. Pero en ese momento, lo único que importaba era sacarla del agua. Así que lo superé bastante rápido”, recordó Guerrero cerca del lugar del rescate el jueves, junto a Gupta y Anime. “La agarré del suéter y del hombro, nadé con ella y la impulsé hacia adelante. Lo pasé mal porque estaba presa del pánico. Pero mantuve la calma, diciéndole palabras de ánimo de que íbamos a salir de ésta”.

Gupta y Amine, quien también se quitó parte de su equipo por si tenía que lanzarse al agua, luego los pusieron a salvo, según las imágenes de la cámara corporal.

La menor fue rápidamente envuelta en mantas una vez que el equipo de la Unidad de Servicios de Emergencia llegó al lugar y una ambulancia la llevó a un hospital consciente y alerta. “Ojalá le hayamos dado a esta niña una segunda oportunidad, porque obviamente esto podría haber terminado de una manera muy diferente”, reflexionó Guerrero.

Los tres policías trabajan para la Comisaría 32 y cada uno tiene menos de cuatro años de servicio. Fue el primer rescate acuático del trío y un hito en sus prometedoras carreras. “Me alegra que estuviéramos todos allí como grupo, que fuera un esfuerzo de equipo lo que le dio una segunda oportunidad”, dijo Gupta mientras Amine añadió: “Es genial cuando salvas a alguien. Para eso nos apuntamos a este trabajo, ¿no?”.

En un caso parecido, en marzo de 2024 una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side. También ese mes un pasajero fue sacado del río frente al terminal St. George (NYC) después de caer por la borda del ferry de Staten Island.

Busque ayuda