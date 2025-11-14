Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este viernes 14 de noviembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 14 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2 durante la primera mitad del día y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se espera escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:39 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:31 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 63 grados Fahrenheit (17 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 36 (2ºC). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 8% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima