Senado de Nueva Jersey busca eliminar el cambio de hora: ¿horario de verano permanente?

Cuando el reloj avanza hacia las tardes cada vez más oscuras de noviembre y el atardecer se aproxima peligrosamente a las 16 horas (ET), Nueva Jersey se prepara para un debate clave: ¿debería el estado abandonar para siempre el ritual de adelantar y atrasar los relojes?

Una propuesta legislativa, respaldada por varias figuras del Senado estatal, busca mantener el horario de verano de manera permanente si el gobierno federal otorga luz verde.

Según NBC New York, la medida, impulsada por las senadoras Shirley Turner y Troy Singleton, junto con el presidente del Senado estatal, Nick Scutari, pretende que Nueva Jersey adopte el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) durante los 12 meses del año. El argumento central es claro: reducir confusión, mejorar la salud pública y disminuir efectos negativos que, según diversos estudios, provocan los cambios de hora.

“Las alteraciones del sueño no son menores. Cada ajuste requiere casi una semana de readaptación”, señaló Turner. “Es una práctica que ya no tiene sentido y que afecta la salud, la productividad e incluso la seguridad”.

El proyecto avanzó recientemente en comité y ahora se dirige al pleno del Senado estatal. Sin embargo, su futuro es incierto: otras versiones de esta iniciativa se han presentado desde 2019 y nunca han llegado a votarse en toda la cámara. En la Asamblea, la propuesta complementaria aún no ha recibido audiencia.

¿Qué cambiaría para Nueva Jersey?

Actualmente, el estado observa el horario estándar (EST) entre noviembre y marzo, mientras que el resto del año opera bajo horario de verano (EDT). La legislación convertiría este último en permanente, evitando los 2 ajustes anuales.

Pero para que eso ocurra, el Congreso debe modificar la Uniform Time Act de 1966, que prohíbe a los estados adoptar el horario de verano todo el año por cuenta propia. Solo Arizona y Hawaii, además de varios territorios estadounidenses, están exentos, pues decidieron no implementar DST en absoluto.

En 2022, el Senado federal aprobó el Sunshine Protection Act, que habría permitido a los estados mantener el horario de verano permanente. La Cámara de Representantes, sin embargo, nunca votó el proyecto, y la propuesta quedó archivada.

El obstáculo, entonces, no está en Trenton, sino en Washington.

Los senadores han basado su propuesta en estudios científicos que avalan los beneficios físicos que trae a los seres humanos el mantener solo un horario. (Foto: Shutterstock)

Por qué eliminar los cambios de hora: salud, seguridad y economía

Quienes apoyan el cambio aseguran que los efectos nocivos de los ajustes de reloj están ampliamente documentados. La interrupción del ciclo circadiano se asocia a fatiga, somnolencia y alteraciones del sueño que pueden durar días. Además:

* Los accidentes de tránsito aumentan después del cambio de hora.

* Los incidentes laborales se incrementan en los turnos inmediatamente posteriores al ajuste.

* Hay correlación con mayores casos de depresión estacional, especialmente cuando las tardes se vuelven más oscuras.

* Se registran más hospitalizaciones por problemas cardiovasculares, incluido un ligero aumento de ataques cardíacos.

El 71% de los estadounidenses, según un sondeo de 2019, quiere eliminar los cambios estacionales. Lo que divide a la población es qué horario debería ser el permanente: el estándar o el de verano.

El factor Trump: presión, contradicciones y división nacional

El debate en torno al horario de verano tomó un giro nacional cuando Donald Trump, en abril de 2025, pidió públicamente al Congreso “terminar el cambio de relojes” y adoptar el horario de verano permanente. Argumentó que más luz en la tarde favorecería el ocio, la calidad de vida y la actividad económica.

Pero semanas después, el propio Trump matizó su postura. Dijo que el tema estaba “dividido 50/50” entre la población y que no quería imponer una medida que generara más controversia de la necesaria. Su ambivalencia refleja un punto clave: aunque existe consenso en que los cambios de hora son impopulares, no hay acuerdo sobre cuál debe ser el horario definitivo.

Además, expertos en sueño y salud pública sostienen que el horario estándar permanente sería más beneficioso para el organismo humano, pues se alinea mejor con la luz solar y los ritmos biológicos. Esto ha generado tensiones entre defensores de “más luz por la tarde” y quienes priorizan la salud circadiana.

¿Qué sigue?

Si Nueva Jersey aprueba la medida, se unirá a un movimiento creciente en el país. Pero la decisión final depende del Congreso y de la postura que adopte la Casa Blanca en un debate que, sorprendentemente, mezcla cronobiología, política partidista, economía y bienestar colectivo.

Hasta que eso ocurra, el estado seguirá “cambiando el reloj” como cada marzo y noviembre. Si la presión política, a nivel local y federal, prospera, Nueva Jersey podría ser uno de los primeros en abandonar una tradición que para muchos ya es obsoleta.

Solo queda esperar que, esta vez, el tiempo esté a su favor.

