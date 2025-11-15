Gio Reyna comandó apretado triunfo de Estados Unidos ante Paraguay en amistoso en Philadelphia

En el penúltimo partido del 2025 la Selección de Estados Unidos se llevó un triunfo 2-1, con goles de Gio Reyna y Folarin Balogun, sobre la Selección de Paraguay en duelo celebrado en el Subary Park, en Philadelphia..

El regreso de Reyna a la selección, era la gran nota del partido ante la ausencia del gran capitán, Christian Pulisic. El jugador del Monchengladbach lo sabía, y respondió a la confianza del técnico argentino, Mauricio Pochettino.

Con la victoria Estados Unidos llega con un poco de tranquilidad de cara al Mundial del próximo año y con el que llegan a cuatro partidos sin conocer la derrota. El martes ante Uruguay será la última prueba del año para los de Pochettino.

Gio Reyna la gran figura

Los dirigidos por Mauricio Pochettino tomaron la ventaja apenas al minuto 4. Iniciaron más agresivos al ataque y en el primer acercamiento al área rival que tuvieron, u n gran centro terminó en la cabeza de Gio Reyna, quien con un contundente remate mandó a guardar la pelota en la portería de Orlando Gil.

Sin embargo, el conjunto Paraguay respondió rápido y seis minutos después de verse abajo en la pizarra, puso el 1-1 en la cancha del Subaru Park con un gol de Alex Arce a pase de Miguel Almirón, que tuvo un partido discreto después de ese servicio que termino dentro del marco de Matt Freese.

✅ Primer gol con la Albirroja.



✍🏻 Álex Adrián Arce Barrios ⚽️

pic.twitter.com/K233HOoJQ4 — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 15, 2025

Esa jugada fue lo último de la escuadra sudamericana, que en la parte complementaria no pudo conectarse y hacerle daño al equipo estadounidense, que sin ser peligroso, metió al rival en su cancha, apretó y empujó hasta que logró el segundo tanto, obra de Folarin Balogun.

WE WERE KNOCKIN' ON THE DOOR AND FOLARIN BALOGUN ANSWERED!#USMNT x @VW pic.twitter.com/XljM4c9if5 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 15, 2025

Con la desventaja los paraguayos intentaron adelantar líneas y ser protagonistas en el juego, pero ni el tiempo, ni el buen trabajo de la defensa estadounidense permitieron que tuvieran una reacción como la del primer tiempo. No pudieron crear peligro y el duelo, que terminó en un conato de bronca, acabó con el triunfo para el conjunto norteamericano.

Pochettino llama a creer en el equipo

“El espíritu competitivo está ahí, es bueno ganar, sentir la victoria ante un rival difícil”, expresó Pochettino al terminar el duelo.

Pochettino se mostró satisfecho con el triunfo, pero dijo que debe seguir mejorando para llegar en su “pico” al Mundial e hizo un llamado a los aficionados para que abracen al combinado nacional.

“Fuimos mejores ante un equipo que considero muy competitivo y difícil de vencer. Pero eso no es suficiente”, dijo en rueda de prensa Pochettino.

“Estamos contentos, sí, pero tenemos que seguir, seguir y seguir, porque necesitamos mejorar, mejorar y mejorar, y llegar al Mundial en nuestro mejor momento, en nuestro pico”, añadió.

Y cerró: “Necesitamos que nuestros aficionados sigan y apoyen a la selección. Necesitamos construir esa relación”.

