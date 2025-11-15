Michelle Obama afirma que EE.UU. “no está listo” para una presidenta

La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, afirmó que el país “no está listo” para que una mujer ocupe la presidencia y reiteró que no tiene intención de postularse para el cargo.

Durante un evento de promoción de su nuevo libro The Look, Obama señaló que “muchos hombres” aún no se sienten cómodos siendo liderados por mujeres.

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Por ello estoy como: ni siquiera me miren sobre competir porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. Así que no me desperdicien mi tiempo”, declaró.

En la entrevista con la actriz Tracee Ellis Ross en Nueva York, la exprimera dama agregó que Estados Unidos todavía tiene “mucho por crecer” en cuanto a la aceptación del liderazgo femenino y que es necesario que las mujeres reclamen su poder.

“Todavía hay, tristemente, un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos”, expresó.

Michelle Obama lideraba algunas encuestas como posible candidata demócrata para 2024, cuando el entonces presidente Joe Biden consideraba retirarse de la contienda, pero finalmente tanto ella como su esposo apoyaron a Kamala Harris, quien era vicepresidenta.

La exprimera dama también recordó su crítica a Donald Trump durante la campaña electoral anterior, cuando lo describió como un “riesgo” para el país, especialmente para las mujeres, y mencionó que él la calificó posteriormente como “asquerosa”.

En The Look, Michelle Obama analiza su evolución estilística desde que se convirtió en figura pública y asegura que, casi una década después de dejar la Casa Blanca, se encuentra en su mejor momento.

Durante la conversación también cuestionó la idea de que una primera dama deba ajustarse al “arquetipo de esposa y de la feminidad”.

