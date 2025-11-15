Congresista Marjorie Taylor Greene denuncia amenazas tras ruptura con Trump

La congresista republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene denunció este sábado haber recibido amenazas después de que el presidente Donald Trump rompiera políticamente con ella.

Este hecho marca el quiebre más significativo hasta ahora entre el mandatario y una de sus aliadas más visibles del ala ultraderechista del Partido Republicano.

En un mensaje publicado en X, Greene afirmó que “un foco de amenazas” en su contra está “siendo alimentado por el hombre más poderoso del mundo”.

“El hombre al que apoyé y ayudé a ser elegido”, escribió.

I am now being contacted by private security firms with warnings for my safety as a hot bed of threats against me are being fueled and egged on by the most powerful man in the world.



The man I supported and helped get elected.



Aggressive rhetoric attacking me has historically… — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025

Aseguró que Trump está avivando el comportamiento hostil de “trolls radicales en internet, muchos de ellos pagados”, aunque no precisó el tipo de amenazas recibidas.

Trump la llama “loca” y retira su respaldo electoral

El enfrentamiento se intensificó luego de que Trump anunciara que retira su apoyo a Greene para las elecciones legislativas del próximo año.

En declaraciones difundidas en Truth Social, el presidente afirmó que la congresista “se ha vuelto una izquierdista” y que “traicionó a todo el Partido Republicano”.

Trump añadió que el distanciamiento comenzó cuando le pidió a Greene que no se lanzara a la gobernación ni al Senado por Georgia, y aseguró que las encuestas “no le daban ninguna posibilidad”.

Greene sostuvo por su parte que el verdadero detonante fue su insistencia en que el Congreso divulgue los documentos relacionados con el fallecido multimillonario Jeffrey Epstein, involucrado en una red de explotación sexual y con historial de vínculos con personalidades influyentes, entre ellas el propio Trump.

Aunque fue una de las voces más fieles del movimiento MAGA, Greene ha criticado en los últimos meses a la administración Trump. La congresista acusa al gobierno de haberse alejado de su promesa de una política exterior aislacionista, tras los recientes bombardeos en Irán y el constante envío de ayuda militar a Ucrania.

También ha cuestionado la falta de un plan creíble para reducir los costos médicos, uno de los temas más sensibles para los votantes conservadores.

The ratio on this post should serve as the ultimate warning to all of my Republican colleagues.



You vote NO on Tuesday to release the Epstein files and face severe outrage from America.



Republicans don’t have support from women and this right here is a perfect example of why. https://t.co/bpOqCiQiBF — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) November 15, 2025

