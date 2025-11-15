¿Posible presión arterial alta? Apple Watch ahora puede avisarte si tienes hipertensión

La hipertensión es una condición médica crónica que afecta a millones de personas pero que, a menudo, pasa desapercibida por la falta de síntomas claros. Ahora, a través de las mediciones en la piel que toma el reloj inteligente Apple Watch, es más fácil que algunas personas que sufren hipertensión puedan identificar su condición. Eso sí, la hipertensión no es fácil de diagnosticar: incluso con el Apple Watch, más de la mitad de los casos pueden pasar inadvertidos.

La hipertensión es un factor de riesgo que puede dar lugar a infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales. Se estima que 1,300 millones de adultos en el mundo viven con esta condición, y que con frecuencia no es diagnosticada porque muchas personas no se realizan controles médicos regulares o porque una sola medición clínica puede no ser suficiente para detectarla.

La nueva función del Apple Watch utiliza datos del sensor óptico de frecuencia cardiaca para analizar cómo responden los vasos sanguíneos a los latidos del corazón. El algoritmo opera de manera pasiva revisando información acumulada durante períodos de 30 días. Si detecta señales consistentes de hipertensión, envía una notificación al usuario.

La herramienta se configura desde la app “Health” en el iPhone y tiene que ser activada y aprobada por el usuario.

El dispositivo alerta de una posible hipertensión para que el usuario vaya al médico y confirme o no el diagnóstico. Crédito: Apple | Cortesía

Según responsables de Apple, la función se apoya en un sólido proceso de validación científica. Su desarrollo incluyó técnicas avanzadas de aprendizaje automático y datos recopilados en diversos estudios que suman más de 100,000 participantes. Posteriormente, su precisión se verificó mediante un estudio clínico con más de dos mil personas. La compañía estima que, gracias al alcance del Apple Watch, más de un millón de usuarios podrían recibir alertas de hipertensión no diagnosticada durante el primer año de disponibilidad.

Si un usuario recibe una notificación, Apple recomienda realizar una medición de presión arterial con un tensiómetro en una farmacia o en una consulta del médico -aunque esos aparatos también se pueden comprar para tener en casa- y compartir esos resultados con el médico. Es importante tener en cuenta que la función no está destinada a personas menores de 22 años, embarazadas o con diagnóstico previo de hipertensión.

Leer más:

· Todo lo que debes saber sobre los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3: salud, conectividad y precio

· Descubrió que tenía apnea del sueño por su Apple Watch