Inició operativo migratorio con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte

La administración Trump puso en marcha el sábado un nuevo operativo migratorio denominado “Charlotte’s Web”, que consiste en el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, una ciudad de tendencia demócrata.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la operación está centrada en “criminales extranjeros ilegales” que, según la agencia, han buscado refugio en Charlotte aprovechando las “políticas santuario”. Agregó que hay un registro de casi 1,400 órdenes de detención que no se han ejecutado.

“Estamos incrementando la aplicación de la ley del DHS en Charlotte para garantizar que los estadounidenses estén seguros y remover las amenazas de seguridad pública. Ha habido demasiadas víctimas de criminales extranjeros ilegales”, explicó Tricia McLaughlin, secretaria asistente del DHS.

Operativos provocan manifestaciones en Carolina del Norte

Aunque el DHS no ha precisado el número exacto de agentes desplegados ni ha ofrecido un balance de arrestos del primer día, se había reportado que la Administración Trump planeaba enviar a la Patrulla Fronteriza a zonas lideradas por demócratas, incluyendo Charlotte y Nueva Orleans. La acción sigue modelos previos ejecutados en ciudades como Los Ángeles y Chicago.

El inicio de las detenciones migratorias provocó manifestaciones en Carolina del Norte, donde residen cerca de un millón de inmigrantes.

Cientos de personas se congregaron en el centro de Charlotte con consignas como: “¡Fuera ICE y la Patrulla Fronteriza de nuestra ciudad!” y “El pueblo unido defenderá a las familias migrantes”. Los ciudadanos que protestaban denunciaron abusos por parte de los agentes migratorios durante las primeras detenciones

Cifras de deportación en lo que va de gobierno

Ofensivas anteriores impulsadas por la Casa Blanca en Los Ángeles (junio) y Chicago (septiembre) resultaron en centenares de detenciones y generaron quejas de activistas por el uso de fuerza excesiva.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Estados Unidos deportó alrededor de 400,000 migrantes en los primeros 250 días de la segunda Administración Trump, la cual comenzó el 20 de enero con el compromiso de llevar a cabo la mayor deportación de la historia. El DHS proyecta la expulsión de 600,000 personas durante el primer año de gestión.

Con información de EFE

