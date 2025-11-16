Richard Gere revela qué es lo que más extraña de Nueva York

Esta semana, Richard Gere asistió a un evento en Nueva York y dio en exclusiva declaraciones sobre su nueva vida en Madrid, España. Sus declaraciones fueron compartidas por la revista ‘People’.

Hay que recordar que Gere comenzó a planificar su mudanza a Europa en enero del año pasado, pero la concretó a finales de año. En varias apariciones públicas y entrevistas, el actor ha hablado sobre su residencia en la capital española.

Pese a la mudanza, el actor viaja con frecuencia a Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales. En las declaraciones recientes confesó que aunque está muy bien con su nueva vida, también extraña la “energía” de Nueva York.

Al mismo también, habló sobre lo que le gusta de Europa. “La cultura española tiene una alegría muy abierta, muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados ​​que la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos”.

Agregó: “Es un lugar muy alegre. Como los italianos. Quiero decir, estando en Italia, estando en España, te encuentras con culturas latinas que entienden la vida de una manera diferente a como lo hacemos aquí”.

Hay que recordar que justamente Gere tomó la decisión de mudarse a Madrid para conocer la cultura de su esposa Alejandra. Y por eso, menciona: “Mi esposa es muy feliz en España, así que esa es la mejor parte. Tiene una familia maravillosa, amigos maravillosos”.

La mudanza también coincidió con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y Gere ha dejado claro que está en contra de sus políticas. Incluso, hace unos meses calificó a Trump como “un niño mimado”.

“Yo lo pregunto constantemente, he hablado con mis amigos republicanos, con mis amigos de las oenegés, con los demócratas, con todos y nadie sabe de dónde viene este tipo y hacia dónde va, aparte de que parece que disfruta del caos”, esto dijo en abril durante una rueda de prensa en el Barcelona BCN Film Fest para presentar el documental ‘Wisdom of Happiness’.

