Trump anuncia cuándo entregará cheques de estímulo de $2,000 dólares a estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los cheques de dividendos arancelarios de $2,000 dólares que ha prometido a la mayoría de los ciudadanos no llegarán este año, y que su distribución queda pospuesta para 2026, informó The New York Post.

Reconoció que los pagos no estarán listos para la temporada navideña, como se había especulado inicialmente.

“Será el próximo año”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Mar-a-Lago, según citó el medio neoyorquino. “Los aranceles nos permiten dar un dividendo. Vamos a dar un dividendo y también vamos a reducir la deuda”, añadió.

El retraso llega en medio de crecientes dudas sobre el futuro de los aranceles que sustentan esta propuesta, debido a que la Corte Suprema podría anular los gravámenes “de tráfico” y “recíprocos” que la administración ha implementado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Durante las audiencias, varios magistrados mostraron escepticismo sobre la legalidad del uso de esta ley para imponer tarifas aduaneras, algo que ya había destacado The New York Post en su cobertura previa.

Consultado sobre un posible revés judicial, Trump aseguró que buscaría otra alternativa para entregar el beneficio: “Entonces tendría que hacer algo más”.

Los dividendos arancelarios, que requieren aprobación legislativa, también enfrentan resistencia dentro del propio Partido Republicano, donde algunos legisladores insisten en que el presidente debería priorizar la reducción del déficit federal.

The New York Post subrayó que la administración no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre cómo funcionaría el programa.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a Fox & Friends que se evalúa establecer límites de ingresos. Mencionó como ejemplo que las familias con menos de $100,000 dólares podrían recibir el pago, aunque luego aclaró que aún no existe una decisión final.

Desde que inició su segundo mandato, el presidente ha utilizado la IEEPA —una ley que antes no se empleaba para imponer aranceles— para aplicar tarifas a casi todos los países. Esos gravámenes han generado unos $90,000 millones de dólares hasta el 23 de septiembre, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En total, los aranceles aplicados por la administración, tanto los de la IEEPA como otros no cuestionados por la Corte, han recaudado casi $196,000 millones de dólares en el actual año fiscal, de acuerdo con cifras citadas por The New York Post.

Sin embargo, si los pagos de $2,000 dólares se limitaran a personas con ingresos inferiores a $100,000 dólares, el programa costaría alrededor de $300,000 millones, según cálculos de Erica York, analista de la Tax Foundation.

