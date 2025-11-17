Cómo pasar archivos de tu teléfono a un pendrive: fácil, rápido y sin la PC

Transferir archivos desde el teléfono a un pendrive o memoria USB ya no requiere una computadora de por medio. Existen accesorios pequeños y económicos que permiten mover fotos, videos, documentos y respaldos completos en menos de un minuto.

Tanto en Android como en iPhone, esta alternativa se ha vuelto una solución práctica para quienes necesitan liberar espacio, compartir contenido o guardar copias de seguridad sin depender del internet.

Cómo transferir archivos de tu teléfono a un pendrive (Y viceversa)

Según reseña el portal especializado Computer Hoy, el método se basa en la tecnología USB On-The-Go (OTG), una función que permite conectar dispositivos externos directamente al móvil. Para usarla, solo se necesita una de estas dos opciones:

Un pendrive con conector USB-C , diseñado para conectarse directamente al teléfono.

, diseñado para conectarse directamente al teléfono. Un adaptador USB-A a USB-C, que cuestra entre $6 y $12, y permite usar cualquier pendrive tradicional.

Al conectar ambos dispositivos, el teléfono los reconoce como si fuera una computadora. En cuestión de segundos, aparece en el gestor de archivos como una unidad externa lista para usar.

Una vez que el sistema detecta el pendrive, solo debes entrar al “Administrador de Archivos” del teléfono. Allí podrás navegar entre carpetas, mover elementos o copiarlos en el almacenamiento externo.

El proceso es el mismo si necesitas recuperar contenido guardado previamente: basta con abrir la memoria USB y gestionar sus carpetas desde el teléfono.

Este método es útil cuando debes transferir archivos grandes, no tienes conexión a internet o necesitas hacer un respaldo inmediato sin depender de servicios en la nube.

La tecnología OTG funciona igualmente en tablets, algunas impresoras, teclados portátiles y equipos compatibles. Aunque no es una característica muy conocida, se ha vuelto una herramienta valiosa para quienes trabajan desde el teléfono.

Qué limitaciones tiene el método

Según aclaran los expertos, el pendrive recibe energía del teléfono, lo que puede acelerar el consumo de batería. Es recomendable cargar el móvil antes de iniciar la transferencia.

Otro punto clave es el formato del dispositivo. Un pendrive configurado en FAT32 limita los archivos individuales a 4 GB. En NTFS, el teléfono suele tener acceso en modo lectura. El formato más flexible es exFAT, ideal para contenido pesado.

Finalmente, antes de desconectar la unidad, conviene expulsarla desde el menú de configuración para evitar daños en los archivos.