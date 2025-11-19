Cuándo es el desfile de Thanksgiving de Macy’s: todo lo que debes saber

El Desfile de Thanksgiving Day de Macy’s 2025 ya tiene todo listo para cautivar nuevamente a millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos.

Para este año, el recorrido que inicia tradicionalmente en el Upper West Side de Manhattan incluirá 32 globos, tres globos aerostáticos, 27 carrozas, 33 grupos de payasos y 11 bandas de música, detalla USA Today.

Cada presentación abrirá paso a la llegada de Santa Claus, encargado de marcar el inicio oficial de la temporada navideña.

Cuándo es el desfile de Thanksgiving de Macy’s: fecha, horario y transmisión

Se celebrará el jueves 27 de noviembre, con inicio programado para las 8:30 am (ET).

Se transmitirá por NBC en todas las zonas horarias del país y, en paralelo, estará disponible en el servicio de streaming Peacock.

Quienes cuenten con suscripción a Fubo también podrán disfrutar del evento en vivo. Y para quienes se lo pierdan por la mañana, NBC ofrecerá una repetición a las 2:00 pm (ET).

Artistas que estarán presentes en el desfile de Macy’s

La edición 2025 estará cargada de música, sorpresas y un nutrido grupo de artistas invitados. Entre ellos resaltan Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana Taylor, además del fenómeno cultural del momento: KPop Demon Hunters.

Además, el público verá desfilar a talentos tan variados como la bailarina Tiler Peck, el presentador de YouTube Sean Evans, y artistas invitados como Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami. También estarán presentes figuras deportivas como el atleta paralímpico Jack Wallace y la patinadora artística Ilia Malinin.

La magia teatral también tendrá un espacio destacado con presentaciones de los elencos de “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

Las emblemáticas Radio City Rockettes regresan con su tradicional coreografía, mientras que la lista de artistas invitados incluye nombres como Debbie Gibson, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Meg Donnelly, Shaggy, entre otros.

Un evento con un siglo de historia

El desfile de Macy’s se celebró por primera vez en 1924, ideado por empleados del famoso almacén que buscaban acompañar con música y entretenimiento la temporada de compras navideñas.

Con el tiempo, se convirtió en un símbolo cultural del país, atrayendo a multitudes a lo largo del recorrido y a millones de espectadores desde sus casas. Solo en 2024, más de 31 millones de personas lo sintonizaron, marcando una audiencia histórica.

El desfile continúa siendo un punto de encuentro para familias, turistas y fanáticos de la música, el teatro y la cultura pop.