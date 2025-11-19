Organización creada por venezolanos es reconocida por su impacto en asistencia a migrantes en NY

Un reconocimiento de alcance global sitúa a Venezuelan and Immigrants Aid (VIA), una organización comunitaria que brinda asistencia y orientación a solicitantes de asilo, migrantes forzados y familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad en Nueva York, entre las entidades de mayor relevancia en el ámbito social a nivel mundial.

Esta semana se confirmó que VIA se alzó con el oro de los Anthem Awards en la categoría Acción y Servicios Humanitarios, como organización emergente y con el premio Voz de la Comunidad, otorgado por el voto popular.

Ambos premios cobran especial significado al haberse otorgado en una competencia que reunió más de 2,000 postulaciones provenientes de 42 países, lo que convierte a este doble reconocimiento en un logro histórico para una organización comunitaria, independiente y liderada por migrantes.

Los Anthem Awards forman parte de la International Academy of Digital Arts & Sciences, institución reconocida internacionalmente por los Webby Awards.

Esto galardones se entregaron por primera vez en 2021 para reconocer el trabajo de impacto social que inspira a las personas a actuar y mejorar sus comunidades. Para determinar las mejores historias de este año, el jurado de los Premios Anthem revisó casi 13,000 candidaturas de 70 países.

Los fundadores de esta iniciativa fueron los venezolanos Niurka Meléndez y Héctor Arguinzones, movidos por la fibra de su experiencia como migrantes forzados de esta nación suramericana.

En su totalidad esta iniciativa ha sido llevada adelante 100% por voluntarios desde 2016.

“En VIA lideramos con el ejemplo, poniendo siempre por delante la humanidad, las acciones y la solidaridad. Este reconocimiento es de cada voluntario que trabaja con constancia, coherencia y entrega, de nuestros aliados y colaboradores que confían en nosotros. Y sobre todo de nuestra amada Venezuela, a la que soñamos ver libre muy pronto”, indicaron los líderes de esta organización.