USCIS avanza con regla de carga pública que castigará a inmigrantes que pidan Green Card

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanza con el proceso de una nueva regla de carga pública que implementará la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para evaluar la inadmisibilidad de los inmigrantes que soliciten la Green Card.

El objetivo es eliminar los lineamientos implementados por el gobierno del presidente Joe Biden que evitaban castigar a los inmigrantes solamente por solicitar ayudas sociales, como cupones de alimentos o de vivienda.

Para el gobierno del presidente Donald Trump, la actual regla, implementada en 2022, es incompatible con decisiones del Congreso.

“Dicha normativa no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso, resulta excesivamente restrictiva y dificulta la capacidad del DHS para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento”, afirma.

En la propuesta de nueva regla, publicada en el Registro Federal, se agrega que se busca que los inmigrantes que soliciten el cambio de estatus (petición de Green Card) sean autosuficientes.

“La derogación restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política vigente de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y que los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”, apunta el plan. “El DHS también propone abordar el incumplimiento y la cancelación de las fianzas de carga pública”.

La nueva propuesta, reconoce el DHS, tendrá un impacto en las familias migrantes o mixtas, es decir, aquellas donde hay al menos un miembro indocumentado, ya que se presume que se evitará que soliciten ayudas sociales y eso permitirá incluso la reducción de transferencias federales.

“La norma propuesta también resultaría en una reducción de las transferencias del Gobierno Federal a las personas que opten por darse de baja o renunciar a la inscripción en un programa de beneficios públicos”, indica el documento. “Entre las personas que podrían optar por darse de baja o renunciar a la inscripción futura en un programa de beneficios públicos se incluyen tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses que forman parte de hogares con estatus migratorio mixto”.

La publicación oficial ocurrió este miércoles, fecha a partir de la cual se recibirán comentarios del público u organizaciones civiles durante 30 días, tras los cuales el DHS integrará un nuevo documento que podría tardar varias semanas o meses.