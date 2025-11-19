Whoopi Goldberg viajó a Italia para cumplir con proyectos laborales

No todas estrellas estadounidenses están viajando a Europa para afincarse allí definitivamente, algunas siguen viendo el continente como una oportunidad laboral. Eso ha pasado con Whoopi Goldberg, quien ha informado que estará durante una semana en Italia cumpliendo con un proyecto laboral.

La actriz y presentadora de 70 años informó sobre su viaje a través de historias de Instagram, en la publicación se excusó por no estar durante una semana entera en ‘The View’, programa de televisión del que ha sido parte durante 18 temporadas.

“Si notan que no estoy en ‘The View’ esta semana, es porque estoy en Italia trabajando”, escribió en la publicación, que estuvo disponible solo durante 24 horas.

Su viaje a Europa se debe a que estará rodando algunos episodios de la telenovela italiana ‘Un Posto Al Sole’, la cual es un icono en el país, pues se emite en Rai 3 desde 1996.

‘Un Posto Al Sole’ puede ser comparada con la serie española ‘Aquí no hay quien viva’, pues toda la trama ocurre en un edificio de apartamentos ficticio, llamado Palazzo Palladini, y que se sitúa en el barrio de Posillipo, en Nápoles.

Como con la serie española, esta telenovela muestra situaciones cotidianas y las relaciones de todos los personajes que viven en el edificio. Claro, durante casi tres décadas, el programa ha incluido invitados especiales para que sean parte de la historia. Los episodios que rodará Goldberg serán estrenados en 2026.

Goldberg se enteró de que participaría en ‘Un Posto Al Sole’ durante este verano, y durante su participación en el podcast ‘Behind the Table’ aseguró que estaba nerviosa por el proyecto.

“Me encantan las telenovelas. Me encantan. No sé cómo funcionan allí. Será algo nuevo y ojalá pudiera llevarlos a todos conmigo”, dijo.

Sigue leyendo:

• Whoopi Goldberg lanzará AWSN, un canal de TV dedicado al deporte femenino

• Whoopi Goldberg revela que salvó a su madre cuando estaba a punto de quitarse la vida

• Whoopi Goldberg defiende a los Oscar por la exclusión de Margot Robbie: “no hay desaires”