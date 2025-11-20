Agenda comunitaria NYC: Evento informativo sobre seguros de salud de NY State of Health y El Diario y mucho más
Eventos para que los miembros de la comunidad obtengan recursos e información importante
Este sábado 22 de noviembre, NY State of Health y El Diario realizarán un evento en Bravo Supermarket, de El Bronx, donde no solo se le dará información vital para la adquisición de un seguro de salud sino que podrá ganar premios girando la ruleta.
Usted y su familia merecen cobertura de salud de calidad y NY State of Health le ofrece ayuda personalizada y gratuita para guiarlo a través del proceso y determinar el mejor plan, asi como la asistencia financiera para los que Ud. es elegible.
No desaproveche la oportunidad de obtener un seguro de salud económico y de calidad, y de paso llevarse a casa un premio.
- Cuándo: Sábado, 22 de noviembre de 2025
- Hora: 11 a.m. a 3 p.m.
- Dónde: Bravo Supermarket, 210 East 170th Street, El Bronx
Celebración del Día de Acción de Gracias
La asambleísta Catalina Cruz invita a unirse a Woodside on the Move para su celebración anual de Acción de Gracias este sábado, 22 de noviembre, en la escuela PS 361Q -The Woodside Community School, de 12 p.m. a 3 p.m. El cupo es limitado, así que se recomienda confirmar su asistencia comunicándose con Woodside on the Move al 718-476-8449 para más información.
Distribución de pavos
La concejal de Yonkers, Corazón Pineda-Isaac, en conjunto con la Yonkers Police Benevolent Association y Yonkers Firefighters Local 628 realizarán una distribución de pavos este sábado 22 de noviembre, a partir de la 1 p.m.en la Fire Station #6, 81 Oak Street en Yonkers.
- Cuándo: 22 de noviembre
- Hora: a partir de la 1 p.m.
- Dónde: Fire Station #6, 81 Oak St, en Yonkers
Entrega de alimentos
El miércoles 26 de noviembre se realizará una entrega de alimentos de la United Bodegas of America (UBA) en colaboración con El Diario NY, Goya, Café Kolao, Ponce Bank, Linopress NY, Frito Lay, F & J Master Sales y Beatbox. Las entregas se realizarán en Yankee Deli (2304 Sedwick Ave. Esquina Fordham Rd., El Bronx), de 11 a.m. a 12 p.m., y en Pamela Grocery (785 163 St. & Tinton Ave., El Bronx) de 1 a 2 p.m.
Feria de salud y bienestar
El viernes 21 de noviembre, de 9 a.m. a 2 p.m. se realizará la SIEDC Annual Health & Wellness Expo, que ofrece acceso a casi 20 exámenes de salud, paneles de expertos, una gran feria de recursos y sesiones de ejercicio para que se mantenga sano y activo. Abierta al público y totalmente gratuita, en la feria se ofrecerán: vacuna contra la gripe; prueba de PSA; exámenes de audición y de visión; control de la presión arterial; electrocardiograma (ECG); detección de colesterol y de hemoglobina glicosilada (A1C); prueba de VIH y de capacidad pulmonary kits para la detección de cáncer de colon para llevar a casa, entre otros.
- Cuándo: 21 de noviembre
- Hora: 9 a.m. a 2 p.m.
- Dónde: College of Staten Island, Building 1P, 2800 Victory Boulevard, Staten Island.
Donan comidas
La chef Melba Wilson, propietaria del restaurante Melba’s, realizará varias donaciones de comidas en su lucha contra la inseguridad alimentaria. El lunes 24 de noviembre, Melba -quien es una defensora de la comunidad- se unirá a Graham Windham y Bank of America para proporcionar y distribuir comidas calientes de Acción de Gracias a niños y familias de Harlem. El martes 25 de noviembre, en el restaurante Melba’s de Harlem, la chef Melba ofrecerá pavos gratis a los residentes de Harlem.