Así se vive la emoción del Big Apple Circus

La nueva temporada del Big Apple Circus arrancó una vez más en las afueras del Lincoln Center con un espectáculo lleno de sorpresas. Malabaristas, bailarines, acróbatas, perros y trapecistas llenan la carpa con una energía tan fuerte que el público no puede dejar de aplaudir ni un segundo. Cada número sube la apuesta: más rápido, más alto, más preciso.

Esta temporada, los malabaristas prepararon un espectáculo con una sincronía impecable. Hacen volar aros y pelotas con una confianza que solo da la práctica diaria. Los bailarines también toman la pista, mezclando movimientos clásicos con elementos teatrales. La música, en vivo, amplificaba cada salto y cada giro.

Uno de los momentos más tiernos de Big Apple Circus es cuando los perritos salen al escenario con sus acrobacias. Saltan a través de aros, corren en círculos, y hasta marchan en fila mientras el público los ovaciona.

Esta temporada, los malabaristas prepararon un espectáculo con una sincronía impecable. Foto: Ysabella Escalona

Los acróbatas aéreos y los trapecistas no se quedan atrás en esta temporada de circo, ellos también ofrecen un gran espectáculo donde vuelan sobre la carpa, cruzándose en el aire con precisión. En un punto, el silencio en el público se hace total. Solo se escucha la respiración contenida antes de que uno de ellos diera un salto triple y aterrizara perfecto.

Entre acto y acto, los payasos y presentadores logran mantener el ritmo con humor físico y timing perfecto. Más allá de la técnica o del brillo, el Big Apple Circus sigue teniendo algo que pocos espectáculos logran: cercanía. No hay pantallas, no hay distancia. Todo sucede a pocos metros. El sudor, el esfuerzo, la tensión: todo es real.

Foto: Ysabella Escalona

En una época en la que el entretenimiento muchas veces pasa por un teléfono, este espectáculo recuerda lo que se siente ver algo vivo, hecho por personas que se arriesgan frente a ti.

En detalle:

Qué: Big Apple Circus

Dónde: Lincoln Center-155 W 62nd St, New York, NY 10023

Cuándo: desde ya hasta el 4 de enero

Boletos: https://bigapplecircus.com